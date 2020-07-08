〈富致展望〉防疫商機湧現 上半年EPS估達1元下半年可望持平

保護元件廠富致 (6642-TW) 受惠防疫、遠距應用，支撐上半年營收較去年略增，富致董事長陳繼聖透露，在防疫相關需求延續下，下半年可望持平上半年，法人則預估，富致每股純益可達 1 元，全年可望維持 2 元以上。

陳繼聖表示，今年雖然 TWS 等智能應用受到疫情衝擊，但防疫急單分批湧現，如 2-3 月是口罩機、3-5 月間則有呼吸器，6 月開始則有洗手機的需求出現。

遠距防疫也帶動相關筆電及自動化需求增加，如在家上班推升商用平板電腦需求，富致是微軟 Surface 的供應鏈，也同樣受惠；自動化及工控則包含組裝機器的備用電池、電源等，還有像是遠端監控的智慧電表、氣表，需求也同步增加。

至於車用方面，雖然同樣受到疫情影響，但美國電動車大廠特斯拉 (Tesla) 交車輛逆勢增長，富致也同樣受惠，據了解，富致保護元件應用在特斯拉的座椅馬達，其他也有應用在韓國車廠充電器、日系車廠影音系統，歐洲德國卡車等。

富致 6 月營收 3389 萬元，月增 5.6%、年增 10.6%；第二季營收 1.02 億元，季增 6.2%、年增 1.2%；上半年 1.97 億元，年增 1.3%；以產品營收占比來看，車用約 15%、工控以及自動化共約近 50%、防疫約 5%，智能化及其他約 30%。

法人預估，富致上半年每股純益可望達 1 元，下半年估持平上半年，全年每股純益 2 元，約持平去年水準。