軟板上游原物料廠6月營收 台虹、新揚都成長 亞電衰退

軟板上游原物料業 6 月營收陸續出爐，包括 FCCL(軟性銅箔基板) 的新揚科 (3144-TW) 及台虹 (8039-TW) 6 月營收都較去年同月成長，但覆蓋膜廠亞電 (4939-TW)6 月營收雖自 5 月谷底反彈到 1.26 億元，月增 3 成，但仍較去年同月下滑 9.19%。

台虹第二季營收成長優於預期，在有利經濟規模效益帶動下，單季毛利率優於先前預估的 21% 水準，獲利也優於第一季，第三季將是全年表現最強的一季。

亞電今 (7) 日公布 2020 年 6 月營收為 1.26 億元，月增 30.04%，年減 9.19%，2020 年第二季營收 3.79 億元，季增 16.62%，年減 22%，上半年營收為 7.05 億元，7.05 億元，年減 17.64%。

亞電認為，第二季傳統電子業出貨淡季，加上今年因疫情衝擊，使亞電上半年合併營收仍較去年同期減少 17.64%，隨著疫情逐漸平緩，PCB 產業亦跟著進入復甦階段，帶動下游備貨需求提升，亞電也因此受惠，逐步營收向上，營運也觸底反彈。

亞電主管指出，今年電子業雖明顯受到新冠肺炎疫情影響全球經濟活動，然隨著疫情開始緩和，各大品牌手機廠開始陸續展開今年旗艦機款的上市規劃，預期整體供應鏈狀況將可望逐步回到正常水準；此外，亞電在美系電動車廠的覆蓋膜及補強板訂單，也隨中國境內需求增加，而加強拉貨力道，未來將有效挹注亞電實質營運成長動能。

FCCL 廠第三季進入旺季接單轉佳，其中新揚科原估第三季營收季減 15% ，已轉為季增 5-10%，主要原因在包括對中系客戶及美商客戶的接單明顯好轉。

台虹 6 月營收為 7.23 億元，月增 19.81%，年增 4.1%，第二季營收 20.56 億元，季增 27.36%，年減 1.08%，上半年營收為 36.7 億元，年增率 6.43%，預估第三季因有美系客戶啟動新款年度旗艦手機拉貨挹注，季營收成長 10% 以上。