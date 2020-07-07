〈美股早盤〉美股結束昨日漲勢 道瓊下跌近200點 Novavax獲補助大漲35.79%

美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度惡化，OECD 週二 (7 日) 表示，若爆發第二波疫情，則美國失業率恐將於今年上升至 12.9%。由於疫情發展不確定性提高，週二 (7 日) 美股開盤結束昨日漲勢，與經濟重啟連動性高的類股紛紛下跌，嘉年華郵輪 (CCL-US)、美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 分別下跌 2.11%、3.52%、及 5.31%。道瓊指數早盤下跌將近 200 點。

新冠病毒疫苗開發商 Novavax(NVAX-US) 於週二宣布，獲得美國政府 16 億美元的資金，股價於開盤大漲 35.79%。

新冠疫情發展

週一 (6 日) 美國至少 38 州疫情再度惡化，紐約州長古莫稱，紐約病例持續減少，重啟計畫將於 5 月 15 日逐步開始，但在美國其他地區通報感染率持續上升，而追根究柢主因是川普企圖淡化疫情的言論。

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 週一 (6 日) 表示，由於檢測量不足、各州測試資源供不應求，美國控制疫情的能力仍相當有限。

澳洲人口第二多的維多利亞州因新冠肺炎疫情擴大，州政府決定週二 (7 日) 起無限期關閉與人口第一大州–新南威爾斯州邊界，防止疫情進一步蔓延。

美中關係進展

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週一 (6 日) 表示，美國正考慮禁用包括海外版抖音 (TikTok ) 等中國社群 App，美國議員先前針對抖音處理用戶數據上提出質疑，擔心中國法律要求國內公司「支持及配合中國共產黨的情報控制工作」。

美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 與 40 個貿易團體週一 (6 日) 呼籲美中官員加倍努力，以執行兩國在 1 月所達成的第一階段貿易協議。這些組織表示，他們對美中協議迄今的進展感到滿意，但中國仍應大幅增加對美國商品及服務的採購。

截至台北時間週二 (7 日)22 時許：

道瓊指數下跌 194.76 點或 -0.74%，暫報 26092.27 點

那斯達克下跌 17.47 點或 -0.17%，暫報 10416.18 點

標普 500 下跌 15.93 點或 -0.50%，暫報 3163.79 點

費半下跌 5.28 點或 -0.26%，暫報 2041.53 點

台積電 ADR 下跌 0.81% 至每股 61.38 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.671%

紐約輕原油下跌 0.76% 至每桶 40.32 美元

布蘭特原油下跌 0.51% 至每桶 42.88 美元

黃金下跌 0.29% 至每盎司 1788.35 美元

美元指數上漲 0.07% 至 96.750 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

新浪早盤下跌 1.06%，達 40.11 美元。

社群媒體微博的經營商新浪週一 (6 日) 表示，公司董事會收到由 New Wave MMXV Limited 發出的非約束性私有化要約，提議以每股 41 美元的現金價，收購新浪在外發行的普通股。實際上，New Wave 就是新浪董事長曹國偉控制的公司，原本持有新浪 12.15% 股份。New Wave 所提出的收購價，較市價溢價 11.8%，較 30 日均價溢價 20%。

在美中對抗情勢升溫之下，在美上市中國企業的私有化交易意願提升，一旦完成私有化離開美國，有可能轉往上海、深圳或香港上市。

Square 早盤上漲 1.92%，達 121.26 美元。

Square 股價在週一 (6 日) 以歷史新高作收，原因是新冠疫情帶動更多消費者使用數位支付，尤其是旗下 P2P 支付 app「Cash」快速成長，這款提供用戶存放資金投資股票和比特幣的 app，在 3 月到 4 月期間的直接存款規模足足成長兩倍。

Square 市值如今攀升到約 550 億美元，等於從 5 月翻漲一倍，和傳統銀行相當。Rosenblatt 證券分析師上週把對 Square 的投資建議評等從「中立」提高為「買進」，預測 Cash 剔除比特幣的營收將在未來五年擴增至目前的三倍以上。

Novavax 早盤上漲 35.79%，達 107.87 美元。

美國聯邦政府在 5 月啟動一項名為｢神速行動」(Operation Warp Speed) 的計畫，針對新冠病毒疫苗開發商提供早期試驗的資金。Novavax 於週二 (7 日) 宣布將透過該計畫，從政府獲得 16 億美元的資金，用於 Novavax 旗下候選疫苗的後期 (第三階段) 人體試驗、以及疫苗的生產。該公司預計將於 2021 年 1 月生產 1 億劑的疫苗。

除了 Novavax 以外，其他獲得｢神速行動」計畫資金的疫苗開發商包括嬌生 (JNJ-US)、默克藥廠 (MRK-US) 及輝瑞 (PFE-US) 等。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀投資長 Mark Haefele 預估股市將會持續波動，雖然近日來新冠確診病例大幅攀升，但認為市場對於經濟復甦的樂觀預期，將可控制股市的下行風險。

Haefele 表示，因應新冠疫情的醫療系統已較先前改善，因此將可降低實施封鎖措施的必要性，而經濟數據也將持續呈現穩健復甦的態勢。

有「新債王」稱號、DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週一 (6 日) 警告，與疫情相關的「財政爆炸」，最終將導致美元崩潰，而投資者對此風險的重視程度不足。

此外，岡拉克指出，股市的上漲，部分是由於政府給了失業者資金，一些救濟資金正流入股市，同時助長了股市的狂熱，他認為這相當危險。