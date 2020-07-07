我6月CPI連5月見負成長 主計處：暫無通縮疑慮

主計處今 (7) 日公布台灣 6 月消費者物價總指數 (CPI) 年減 0.76%，為連續 5 個月負成長，上半年平均 CPI 年跌 0.22%，不過，主計總處認為，我國暫無通貨緊縮疑慮，主要是因疫情趨緩，國際油價反彈且國內經濟穩定成長，實際上 6 月核心 CPI(剔除能源後的總指數) 漲 0.13%，並未轉負。

另一方面，6 月 CPI 已較上月漲 0.79%，反映本月開始適用夏月電價，加上油料費、蔬菜和機票價格上漲，以及部分家長饋贈保母端午節禮金。

主計總處說明，即便在數據上已符合連兩季下跌的通縮條件，但國內經濟穩定成長，依目前趨勢看來，7 月 CPI 仍會下跌，但跌幅有望持續收歛。

圖表：主計總處提供。

6 月旅館住宿費年跌超過 1 成

6 月 7 大類別中跌幅較大者是交通及通訊類，較去年同期跌幅 5.64%，主因為油料費下跌 21.75%，且通訊費、運輸費分別跌 4.05%、2.36%。

而教養娛樂類年跌 1.48%，則是因業者調降旅館住宿費、遊樂場入場費和國內旅遊團費，分別下跌 13.79%、4.44% 和 3.65%。

圖表：主計總處提供。

以商品性質別來看，商品類下跌 1.44%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 跌 2.58%，耐久性消費品跌 0.13%，半耐久性消費品則漲 0.91%；另服務類下跌 0.16%，其中的娛樂服務跌 3.98%，反映疫情的衝擊。

上半年平均 CPI 年跌 0.22%，其中商品類跌 0.61%，服務類漲 0.07%，若扣除蔬菜水果後跌 0.34%，核心 CPI 漲 0.25%。

觀察亞洲主要國家 CPI，前 5 月我國跌 0.12%，新加坡跌 0.1%，日本漲 0.3%，南韓漲 0.7%，中國大陸漲 4.1%。