〈美股早盤〉亞股大漲後 道瓊早盤接力漲逾300點、台積電ADR漲逾4%

儘管美國新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例持續攀升，但受惠於上週所公布的亮眼就業數據，以及週一 (6 日) 亞股大漲帶動，促使投資人對於經濟重啟仍抱持樂觀態度。與經濟重啟連動性高的類股，如航空及郵輪公司，於週一 (6 日) 美股開盤皆呈上漲趨勢，嘉年華郵輪 (CCL-US)、美國航空 (AAL-US) 及達美航空 (DAL-US) 於開盤分別上漲 1.32%、2%、及 1.23%。

道瓊指數延續上週五的漲勢，於週一 (6 日) 早盤上漲超過 300 點，台積電 ADR 上漲 4.61%。

新冠疫情發展

近期美國多地的新冠肺炎疫情升溫，根據約翰霍普金斯大學數據，美國於週六 (4 日) 新增確診病例數高達 4.5 萬例。

佛羅里達州、加州、德州、亞利桑那州等地新增病例數持續創新高，於週六，佛羅里達州和德州的新增病例分別為 11445 及 8258 例。病例激增為醫療系統帶來巨大壓力，美國至少已有 23 個州宣布暫停經濟重啟計劃。

美國經濟刺激

美國總統川普於週六 (4 日) 簽署法案，將針對小企業的薪資保護計畫 (Paycheck Protection Program) 延長至 8 月 8 日。

PPP 使企業可以直接獲得薪資、租金和其他費用的政府補貼，至今已向美國近超過 480 萬小型企業，發放近 5200 億美元資金，預計可提供典型企業約 2 個半月的正常運作。

截至台北時間週一 (6 日)22 時許：

道瓊指數上漲 372.65 點或 1.44%，暫報 26200.01 點

那斯達克上漲 157.68 點或 1.54%，暫報 10365.31 點

標普 500 上漲 43.57 點或 1.39%，暫報 3173.58 點

費半上漲 39.69 點或 1.99%，暫報 2032.96 點

台積電 ADR 上漲 4.61% 至每股 61.32 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.704%

紐約輕原油下跌 0.42% 至每桶 40.48 美元

布蘭特原油上漲 0.72% 至每桶 43.11 美元

黃金上漲 0.28% 至每盎司 1794.95 美元

美元指數下跌 0.72% 至 96.600 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

波克夏海瑟威早盤上漲 2.47%，達 183.14 美元。

巴菲特旗下波克夏海瑟威宣布，預計斥資 40 億美元收購 Dominion Energy 天然氣資產，連同承擔債務在內，這筆交易總額近 100 億美元。對波克夏來說，這次出手有助於擴大在天然氣業務中的版圖，由全美州際天然氣運量的 8%，提升到 18%。

Dominion Energy 正尋求電力轉型，到包括風能、太陽能和天然氣等潔淨能源。交易完成後，預計未來公司的營運獲利有 90% 將來自其公用事業公司。與此同時，Dominion 宣布取消與 Duke Energy 合作的大西洋岸管道專案，此一計畫因愈來愈多的監管審查和延誤，而造成成本激增。

Uber 早盤上漲 7.24%，達 32.87 美元。

為了擴大外送事業的版圖，美國叫車平台 Uber(UBER-US) 將以 26.5 億美元的全股票交易，收購食物外送服務平台 Postmates。

Postmates 在 2019 年 2 月曾表示已提交上市申請文件，但至今仍尚未成功掛牌上市。去年該公司曾完成了一輪私募，當時估值達 24 億美元。預期在此收購案完成之後，將有助於 Uber 與另一家外送平台 DoorDash 的競爭，在美國美食外送平台業者中，DoorDash 目前市佔率位居第一，Uber Eats 則位居第二。

波音早盤上漲 2.21%，達 184.80 美元。

據《華爾街日報》引述知情人士報導，波音最快將於本週再次進行另一次的 737 MAX 試飛，評估在修正過後的軟體安全性是否符合標準。即將進行的運轉準備審查 (operational readiness review)，預計將由聯邦飛行員及來自世界各地的航空公司機組人員參與，並對 737 MAX 的飛行控制系統進行測試。

據報導，若測試順利進行，則預計 FAA 於去年 3 月所下令停飛的 737 MAX 機型，將有望於 9 月份復飛。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Chaikin Analytics 的 CEO Marc Chaikin 表示，目前美國正經歷新冠確診病例的攀升，特別是那些放寬社交距離措施、及實施經濟重啟計畫的地區。由於新冠疫情的升溫導致經濟重啟計畫被迫暫停，對於股市前景將是個負面的訊號。Chaikin 亦指出，雖然死亡病例尚未攀升，但該指標為落後指標，因此，未來兩週的疫情發展將相當關鍵。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 下調對於美國本季度經濟增長的預測，並預估在皆下來的兩個月，消費支出將呈現放緩趨勢，儘管如此，Hatzius 仍認為，若民眾改變生活習慣，如：配戴口罩等，則經濟重啟計畫仍有望持續進行。

Capital Wealth Planning 策略師 Jeff Saut 表示，美國的經濟表現優於許多經濟學家先前的預期，並認為 S&P 500 指數有望站上 4000 點。