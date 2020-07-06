〈藥華藥展望〉攜台廠攻新冠疫苗 今年底前執行小鼠試驗

藥華藥 (6446-TW) 董事長詹青柳今 (6) 日表示，公司正在進行兩項治療新冠肺炎研發計畫，分別為疫苗及蛋白質新藥，其中，疫苗與台廠攜手合作，目前在純化階段，預計今年底前可執行小鼠試驗。

詹青柳指出，合作的台廠曾開發子宮頸癌疫苗，且完成人體臨床一期，礙於環境、資金等各種因素影響，試驗無法持續進行，不過，該疫苗廠有技術平台專利，而藥華藥則有優化疫苗基因序列的優勢，兩家業者合作，可望進一步協助抗疫。

詹青柳表示，疫苗開發將進入純化階段，預計今年底前將在台灣著手執行小鼠試驗，但因開發不易，若小鼠試驗效果顯著，才會進行後續的臨床試驗，並將試驗轉移至較多新冠病例的國外地區。

新冠肺炎蛋白質新藥方面，藥華藥表示，目前國際上的蛋白質候選藥物，是第二型血管收縮素轉化酶 (ACE2)，可抑制新冠病毒感染人體細胞，在國際上已有第二期臨床試驗數據，並具有安全性及臨床療效，不過該藥物在人體停留時間短，因此，該藥物將透過藥華藥的技術平台，改良成長效型藥物。

台灣財團法人醫藥品查驗中心 (CDE) 正在執行「陪跑」計畫，針對關鍵性藥物進行輔導與資金補助，其中，藥華藥開發的新冠疫苗，已納入陪跑計畫，可望取得千萬元補助金；蛋白質新藥則正在申請中。