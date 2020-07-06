定期定額別傻傻扣！日日扣更能穩穩賺

都是定期定額買基金，但有人賺錢，有人虧錢，除了是否有選對基金標的之外，扣款日也是獲利訣竅。專家建議，金融環境瞬息萬變，日日扣更能因應市場變化靈活扣款，隨時掌握逢低布局的機會，以提高投資勝率，穩穩的賺錢。

風險與報酬僅在一線之隔，也因此，國人越來越懂得利用定期定額買基金的方式，提高報酬率，並降低風險。定期定額不用在意進出場時點，只要持之以恆扣款，即使在市場低點，也能頂住虧損壓力不停扣，長期而言，它可以平均分攤成本，具有微笑曲線的魔力。

然而定期定額買基金也並非是無往不利，賠錢的人為數不少，究其原因，除了基金標的選擇對不對之外，扣款日也是賺不賺錢的關鍵，以股市為例，重挫後反彈，並不會就此一飛衝天，漲不停，通常會歷經反覆震盪整理，此期間只要有拉回修正，便是布局良機。因為此時投資成本較低，可以買進較多的基金單位數，每個月定期定額扣款日若能多幾次，將有助於加速累積基金單位數，進而提高投資績效表現。

特別是近年來黑天鵝、灰犀牛等危機事件層出不窮，金融市場變化很快，一個月之間，股市就能上沖下洗幾百點。從美股今年不到兩周就出現 4 次融斷機制，台股自 3 月 23 日重挫，失守 8,900 點關卡，隨後各國救市政策出台，台股便展開報復性反彈，至 4 月底大漲超過 2,100 點，即可窺知市場變動劇烈程度。此環境之下，定期定額若能採取日日扣的進階做法，彈性增加扣款次數，更能因勢逢低布局，掌握難得的投資甜蜜點，提高投資勝率。

以台新基金日日扣來說，原先定期定額扣款日一次僅能設定 3 個扣款日，新功能上線後，最多能一次設定 28 個扣款日，每月 1 日到 28 日都是扣款日，任君選擇，猶如每天都是投資天，進場時機更多元，可以有效分散風險。扣款日期及天數均可自由選擇、搭配，而且不管是新申購，或是變更申購日期及金額，一個工作日即可生效，投資彈性很高，不會錯過逢低加碼機會。同時亦可配合自己的財務收支，執行紀律投資，例如設定每個月領薪後的隔天扣款，只要一次設定，即可依照需求定期定額自動扣，投資基金更方便。

除了扣款日，手續費也關乎基金報酬表現，因為它屬於投資成本的一部分，若能夠善用手續費優惠，是踏出提高報酬率的第一步。台新銀行針對「上選基金」，提供定期定額手續費優惠活動，2020 年 9 月 30 日以前透過台新銀行網路銀行、行動銀行定期定額新申購「上選基金」，新增的定期定額憑證可享申購手續費終身 2.2 折優惠，對於定期定額投資人而言，降低了不少申購成本。

台新銀行「上選基金」為有潛力的基金產品，涵蓋股市、債市、平衡型、商品等不同類型基金，有配息與不配息，以及多元幣別等各種選擇，可滿足不同需求的投資人。

詳細資訊請見台新銀行活動網站：https://tsbk.tw/QSR6Y/