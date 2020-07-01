〈振興三倍券來了〉預購首日官網卡卡 前5分鐘逾2萬人完成

振興三倍券今 (1) 日起開放預購實體券與數位綁定，官網上午 9 點上線，許多民眾透過健保快易通預購成功，但隨著人潮湧入，網頁無法負荷，頻頻出現無法登入的情形，行政院長蘇貞昌表示，前 5 分鐘就有超過 2 萬人完成手續，反應相當熱烈，強調狀況會馬上處理好，籲民眾分流。

眾所期待的三倍券上午 9 點起開放預購或綁定，分為紙本與 3 種數位方式，蘇揆指出，前 5 分鐘就有 2 萬多人完成手續，熱度可見一斑，雖然網頁及實體超商因人流過大發生當機插曲，但系統人員會馬上處理好。

蘇揆表示，花 1000 元就可賺 3000 元，鼓勵民眾多使用數位方式領取三倍券，就不用去排隊，商圈、超商、銀行都爭相加碼優惠，民眾可多多觀察比較，也許可賺到最高回饋金額。

儘管經濟部之前建置口罩預購系統已有經驗，相關局處及系統工程人員仍進行網站壓力測試到最後一刻，1 小時湧入 100 萬人次可正常運作，不過，預估上線後 2 小時流量會維持高峰，經濟部呼籲民眾可以分散申請時間，多比較業者提出的優惠方案。

經濟部強調，民眾可依自己的使用習慣選擇三倍券的領取方式，官網頁面可詳細查看領取資格與教學步驟及常見問題。尤其是考慮使用數位三倍券的民眾，活動期間可在官網一覽各家平台或銀行祭出的優惠好康，無論看準哪家業者推出的加碼優惠，15 日起將開始消費累計享回饋。