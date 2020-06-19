〈遠傳股東會〉5G開台時間緊追中華電 年底覆蓋率達全台50%

遠傳 (4904-TW) 今 (19) 日舉行股東會，董事長徐旭東表示，5G 開台事宜都已準備就緒，預計開台時間點，會落在中華電 (2412-TW) 之後，且基地台建置關鍵不是數量多寡，而是設置位置，預期遠傳今年底前，5G 覆蓋率將達全台一半人口，讓用戶享有 4G+5G 全網體驗。

針對 5G 開台時間點，徐旭東指出，必須先等電信龍頭中華電開台後，遠傳才會跟進，不過所有 5G 建設事宜，都已準備就緒，且 5G 發展關鍵在於應用服務，加上 5G 特性可結合不同網路資源、傳輸方式，隨著 5G 即將開台，將推出一系列 5G 應用服務，包括遠距醫療、智慧交通、物聯網應用等。

台灣大 (3045-TW) 本周取得 5G 特許執照，且加碼今年底前基地台數量達 4000 座，多於中華電及遠傳的 3000 座，對此，徐旭東認為，5G 基地台建設是有導入 AI 大數據分析，會綜合考量區域人流、時間使用的效率等，因此，基地台選址比數量更重要，才能提供消費者完整的 5G 網路。

另外，電信業近期掀起電信三雄只剩電信雙雄一說，台灣大董事長蔡明忠在股東會上表態被另外雙雄欺負，電信業者間為爭取市占排名，多次隔空交戰。

對此，徐旭東表示，台灣 5 家電信業者都積極投資 5G，因此，「5 家電信業者都是雄」，不過大、小業者間的投資、布局方式不同。