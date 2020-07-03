為提振觀光 英國政府週五將公布入境免隔離名單

英國政府表示，將從 7 月 10 日起，放寬對「低風險國家」入境英格蘭旅客的隔離檢疫要求，並且還將取消對多達約 60 個其他國家和地區的旅行限制。

目前已知可鬆綁的對象，包括由德國、法國、西班牙和義大利抵達的旅客，英國交通部稱，完整名單將於週五宣布。

英國政府原本希望全境統一放寬措施，但在與蘇格蘭首相 Nicola Sturgeon 經過多日的爭執後，放寬規定將只在英格蘭實行，蘇格蘭不會同步開放。威爾士和北愛爾蘭在公衛議題也有自主權。

根據現行規定，入境英國的旅客必須自我隔離 14 天。但航空公司及旅遊業抱怨，在此規定下，將造成數以千計的人失業，並對經濟帶來進一步傷害。

英國政府表示，他們希望在免隔離名單上的國家也能採取對等措施，對英國旅客放寬限制。

英國交通大臣 Grant Shapps 說，這一做法代表英國向重新開放邁出一大步。

可開放的對象，由聯合生物安全中心 (Joint Biosecurity Centre) 與英國公共衛生部和首席醫療官 Chris Whitty 協商，並對各地進行風險評估。專家主要考量疫情的流行、新病例的數量，以及潛在發展軌跡而做出。

英國首相強生將主持記者會宣布相關措施，並要求各界仍需遵守社交距離等措施，酒吧、飯店、美髮店和電影院等企業，也將於週六在英格蘭重新開業。

Shapps 指出，如果放寬規定的國家出現感染率上升，英國也會毫不猶豫地迅速採取行動保護自己。

來自或經由非豁免國家的遊客，在抵達英格蘭後仍須自我隔離 14 天。