資金行情熱 股后矽力-KY攀上2000元 多檔IC設計同創新天價

新台幣今 (3) 日早盤持續強升，在大量資金湧入台股下，多檔 IC 設計成多方標的，股后矽力 - KY(6415-TW) 強勢站上 2000 元，為台股睽違 5 年以來，再度出現的 2000 元個股，其餘如祥碩 (5269-TW)、瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 與鈺太 (6679-TW) 等，皆寫下歷史新高價。

由於近期中國積極去美化，台 IC 設計產值全球第二大僅次美國，憑藉技術優勢，可望獲中國廠商轉單，多檔 IC 設計在基本面支撐及資金簇擁下，股價強勢表態。

矽力 - KY 先前表示，下半年消費性需求將回溫，且隨著 5G 基建持續進行，相關業績將持續成長，在中國市占率可望明顯提升，整體營運將再優於上半年，全年營收估年增 2-3 成，站穩百億元；今日股價最高衝上 2045 元，大漲逾 3%。

同為千金股的祥碩，市場也看好與中國自有 CPU 廠的合作效益，預計今年中國營收比重將從去年 3% 提升至 5% 以上，甚至上看雙位數，全年營收、獲利可望續創歷史新高；今日股價最高達 1635 元、改寫新猷。

此外，隨著疫情趨緩，手機需求回溫、筆電則維持強勁動能，瑞昱、聯詠等迎來第三季傳統旺季，在驅動 IC、網通晶片需求支撐下今日股價也都突破前高；瑞昱上漲逾 5%，最高達 332 元，聯詠則一度逼近漲停板，強漲逾 9%，寫下 260 元的新天價。

鈺太則受惠客戶分散風險，採用第二供應商意願提升，預估今、明年筆電市占率將提升至 4 成、5 成，加上市場獨佔與新品比重拉升，有助營收、獲利提升，法人估鈺太今、明年營收將分別年增 2 成、3 成，明年挑戰 20 億元以上創新高；今日股價向 200 元靠攏，最高達 197.5 元。