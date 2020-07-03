中國擴大向美購買玉米、棉花 但距貿易協議達標仍遠

儘管美國出口商在 5 月份向中國運送了大量的小麥、玉米、棉花、豬肉和其他農產品訂單，但中國仍需要進一步加快購買腳步，才能兌現第一階段貿易協議承諾。

美國政府週四 (2 日) 提供數據，小麥和玉米在 5 月的單月出貨量，都是 1 年多以來新高，顯示中國政府力求實現 1 月簽署的中美貿易協議中，所承諾的 365 億美元採購目標。

不過，據彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 的追蹤數據，即使穀物出口已有增加，但中國最終有望採購只會達約 270 億美元。

週四的數據並非全面，因為它只計算了 2020 年截至 5 月份出貨的產品，並不包括已售出，但還未實際出貨的產品。

傳統上，黃豆是美國對中國出口價值最高的農產品。截至 5 月，出口商向中國出口 340 萬噸美國大豆，交易額約為 12.5 億美元。不過美國農業部的數據顯示，買家已購買了近 700 萬噸黃豆，這些黃豆將在 8 月 31 日結束的當前季節，以及 9 月 1 日開始的下一個季節進行運輸。

數據顯示，下一季節的總數將是自 2014 年以來，每年同期的最高水準。