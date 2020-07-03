

◆盤勢分析

1. 美國 6 月非農就業數據報 480 萬人、失業率 11.1%，皆優於預期，但美國新冠疫情確診人數尚未趨緩，引發市場擔憂，使美股漲幅有所收斂，四大指數走揚，漲幅介於 0.36 至 1.35%，指標股特斯拉強漲逾 7%，蘋果股價持平、美光小漲 0.26%。

2. 台股站上 5 日線 (11,666 點)、10 日線 (11,615 點)、月線 (11,555 點)，盤中漲幅擴大，資金浪潮推升下，指數最終上揚 101.72 點，漲幅 0.87%，收在 11,805.14 點，成交金額為 1,889.94 億元。三大法人合計買超 29.8 億元，外資買超 28.58 億元、投信賣超 4.71 億元、自營商買超 5.93 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮的驚驚漲走勢，後勢仍需量價得宜方對盤勢有利。

（2）均線：支撐為月線 (約 11,555 點) 附近，壓力為 12,000 點附近。

（3）技術指標：KD 向上，持續偏多格局，惟 K 值大於 80，留意漲多回檔的可能。

4. 櫃買指數漲幅 1.76%，收在 165.15 點。支撐為 10 日線 (約 160 點) 附近，壓力為 170 點附近，KD 交叉向上，偏多格局，惟 K 值大於 80，留意漲多回檔的可能。

5. 觀盤重點：指數均線多頭排列，並且創波段高點，雖有漲多回檔的可能性，但仍是多頭格局不變，操作上可逢拉回進行布局，台股月線未跌破前，可偏多看待，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、生技、高殖利率等。

6.IC 設計大廠義隆（2458）公告 6 月合併營收 12.75 億元創下歷史新高，第二季合併營收 35.39 億元，季增 60.4％亦創歷史新高，表現優於市場預期。義隆受惠於新冠肺炎疫情引發的宅經濟商機，筆電相關觸控板（touch pad）晶片出貨季增逾 8 成，是推升營收明顯成長的主要動能。

7. 日月光投控（3711）受惠客戶加速 5G 布局和推出遊戲機新晶片，加上客戶轉單，第 2 季營收可望優於預期，公司表示儘管下半年疫情、美中貿易戰及地緣衝突等不確定因素仍在，無法提供預測，但仍看好營運將較去年同期成長。

8. 電子零組件廠信邦（3023）公布 6 月營收 18.36 億元，較 5 月成長 3.43％、較去年同期成長 9.23％，累計前六月營收達 98.56 億元，年增 10.18％，單月營收及累計營收再度創下歷史新高。累計第二季合併營收為 53.43 億元，較第一季成長 18.42％，與去年同期相比成長 9.27％。

9. 大陸加速推動 5G、WiFi 6，Router（路由器）在陸銷售強強滾，宏捷科（8086）6 月營收再創新高、達 2.84 億元，月增 1.79％、年增 66.26％，再度刷新紀錄、創 53 個月來新高。此外 5G 產品有送樣至客戶，下半年可望通過認證，期望年底小量出貨。

