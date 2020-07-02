合一陸續認列簽約金 單月、Q2與上半年營收皆倍數成長

合一生技 (4743-TW) 今 (2) 日公布 6 月營收，受惠日前與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma(利奧製藥)簽署合約，簽約金陸續認列，營收大幅成長，單月、單季、上半年營收都是數倍增長。

合一 6 月營收 107 萬元，月減 50.19%、年增 1380.56%；第 2 季營收 3165 萬元，月增 873%、年增 1345%；上半年營收 3489 萬元，年增 447.66%。

合一與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma 簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 的全球獨家授權協議，簽約金與里程碑金達 5.3 億美元 (約新台幣 159 億元)，包括授權案簽約金 4000 萬美元及里程碑金 4.9 億美元，是中天集團首個國際重大授權案。

其中，LEO Pharma 依據合約支付合一第一階段簽約金 1448 萬美金 (稅後 1303.2 萬美元)，合一已收到簽約金共 1848 萬美元 (稅後 1663.2 萬美元)。

合一近期利多消息頻傳，包括異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 啟動授權案， ON101 三期臨床試驗第二次期間分析數據結果正向。

合一預計， 7 月中 ON101 會透過醫材產品申請藥證，估審查時間約 3-6 個月，力拚年底取證，取得美國認證後，歐洲、印度取證相對容易。