〈每日外資外匯觀點〉經濟數據強勁表現 愈來愈不利美元走勢

週三 (1 日) 市場對美國經濟數據普遍樂觀及歐洲經濟數據改善下，風險意願略有增溫，週四 (2 日) 亞洲盤交易時間美元指數持續下滑至 97.04 附近，紐約金價回落至 1777 美元，週四 (2 日) 市場關注美國非農就業數據公布，恐再引發市場劇烈波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

ISM 週三 (1 日) 公布的美國 6 月製造業指數反彈至 52.6，為 14 個月以來高點，中止連續三個月的萎縮。FXTM 分析師 Lukman Otunuga 表示，市場對美國經濟復甦速度的樂觀情緒升高，可能助長風險偏好，最終將打壓對黃金等避險資產的需求。

Jefferies 貨幣市場經濟學家 Thomas Simons 說，展望未來， 7 月的製造業指數將繼續改善。

預定提前在周四公布的美國 6 月非農就業數據，市場預估將較 5 月新增 309 萬，失業率小幅回落至 12.5%，平均時薪下滑 0.5%。

Natwest Markets 首席美國經濟學家 Kevin Cummins 認為，繼 5 月零售銷售和消費者信心指數樂觀表現，如果 6 月非農新增就業表現較預期更佳，將暗示勞動力市場加速改善，同時也是經濟復甦的一大證明。

加拿大帝國商業銀行指出，預計美國 6 月非農就業人口可能新增 500-650 萬人，強勁的就業數據可能讓投資者認為經濟將呈 V 型復甦，將不利於美元的走勢。

BK 資產管理公司董事總經理 Boris Schlossberg 表示，市場目前存在冒險的基調，繼續押注疫情最糟糕的時刻已過，但他個人認為目前下結論尚早，因前美國仍有部分的州面臨重新關閉的風險，在大量避險資金尋找投資標的下，美元有可能會從中受益。