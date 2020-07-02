旅行社撐不住喊裁員 交長：紓困3.0預算逾130億元拚7月底上路

國旅市場近來掀起熱潮，但各國邊境未開放，旅行社營運仍面臨困境，有旅遊界南霸天之稱的五福 (2745-TW) 也撐不住將裁員 2 成。交通部長林佳龍今 (2) 日表示，紓困 3.0 方案已提報行政院，主要針對 7、8、9 月員工薪資補貼，預算約 130 多億元，預計 7 月底前定案，保證不會斷炊。

安心旅遊方案昨 (1) 日正式上路，逾 10 萬民眾搶先登錄、旅宿業者也積極參與，但對於仰賴境外旅遊的旅行社業者來說，這塊大餅恐怕是看得到、吃不到。五福指出，各國邊境仍未開放，觀光市場尚看不見曙光，為保持必要營運量能，預計裁員幅度將低於 20%。

林佳龍表示，隨著疫情發展，每個階段紓困都需要針對真正需要的人來紓困，紓困 1.0 及 2.0 都發揮很大的成效，沒有倒閉潮與失業潮，但目前國門仍有管制，交通部已規劃紓困 3.0 來因應疫情，也有可能延長至年底。

林佳龍說明，紓困 3.0 主要針對 7、8、9 月觀光業及機場相關產業員工薪資補貼，因為人才是觀光產業最重要的資產，不過，已看到有些觀光業順利轉型，交通部會持續協助輔導，希望引導業者轉做國旅。

至於紓困 3.0 的進度，林佳龍表示，交通部 6 月底已向政院報告，蘇揆也相當支持，立院臨時會期間將彙整預算書送出，預算總計約有 130 多億元，紓困對象為旅行社、都會型國際觀光飯店、導遊領隊等。

林佳龍強調，將在 7 月底前完成預算程序，交通部也會移緩濟急先撥用預算，讓觀光業者不至於斷炊，可望無縫接軌。