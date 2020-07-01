研華進軍中南美市場 攜Interlatin成立墨西哥子公司

工業電腦研華 (2395-TW) 今 (1) 日宣布，與墨西哥系統整合商 Interlatin, S. de R.L. de C.V. 合資成立研華墨西哥子公司，雙方分別持股 60% 與 40%，未來將於瓜達拉哈拉 (Guadalajara) 及墨西哥城 (Mexico City) 分設辦公室，藉此進軍中南美洲市場，鎖定汽車業、半導體、環境與能源、交通、教育等產業的智慧自動化、工業 4.0 與數位轉型等商機

研華看好，墨西哥近年在與多國簽署自由貿易協定與美墨關稅優惠之下，許多企業紛紛將製造中心設置於此，延伸出許多智慧自動化、工業 4.0 與數位轉型等商機，並憑藉工業物聯網這股強勁趨勢，走向更多包括智能城市、智能零售等智能應用發展的產業。

研華進一步解釋，將借助 Interlatin 於墨西哥豐厚的在地關係與資源，以大幅拓展研華於墨西哥的市場業務，且墨西哥因其具西班牙語言優勢，也可望成為研華進入中南美市場的最佳跳板。

未來研華墨西哥子公司將聚焦汽車業、半導體、環境與能源、交通、教育等產業，現階段除從 Interlatin 移轉部分員工至合資公司外，之後也將陸續招募行銷、業務等職務；長期以建構完整功能的子公司為發展目標，將建立包括業務、行銷、技術支援、物流、財會、人資、維修服務中心等職務功能。