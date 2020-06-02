MIT國家隊打響名號 指揮中心揭7億片口罩幕後三大功臣

台灣今 (2) 日迎來連續 51 天本土零確診，指揮中心物資組長、經濟部次長王美花表示，口罩實名制上路 4 個月以來，販售高達 7 億片，各部門通力合作，打響國家隊名號，甚至產能有餘裕援助各國抗疫，幕後還有 3 大單位功不可沒，但卻鮮為人知。

王美花指出，2 月初台灣口罩日產能僅 271 萬片，到 5 月中旬，共增加 114 條產線，每日產量達 1900 萬片，口罩國家隊成員對於防疫第一線功不可沒，但幕後其實還有國軍、財團法人紡織產業綜合研究所及中華郵政這三大功臣。

王美花說明，國軍後備全力支援口罩產線，共 70503 人次，平均每日支援近 600 人次，隨著疫情趨緩、口罩需求下滑，國軍也在 5 月 31 日正式「退伍」，撤出產線。

此外，紡織所也在口罩國家隊中扮演重要的角色，他們成立戰情室，統籌口罩徵收實務，並每日派送駐廠人員至各廠商，協助調料、調零件，看看業者有沒有問題，同時負責點收及技術交流，由於目前口罩仍採部分徵用，因此，紡織所還無法退下來。

王美花表示，徵用大量口罩後，收貨及配送的任務也相當重要，中華郵政擔負起重任，將口罩配送至全台各鄉鎮，一間藥局每日配送量也從 400、600 片成長至 1800 片，業務繁重，也是國家隊很重要的夥伴。

根據統計，口罩實名制 2 月 6 日上路後，藥局、衛生所總計販售 5.8 億餘片，實名制 2.0、3.0 實施後，訂購量約 1.1 億餘片，累計販賣約 7 億片口罩。隨著產能大增、疫情趨緩，目前徵用醫療及外科口罩庫存已超過 3.5 億片。

王美花指出，連美國白宮官員也配戴 Made in Taiwan 的口罩，顯見台製品質獲得美國檢驗的肯定。6 月 1 日起口罩開放自由販售，有 12 家廠商已有外銷經驗，至於這段期間培養出來的新廠商，經濟部將會輔導取得進入歐洲或美國市場快速通關資格，協助外銷。

為了確保每片 MIT 口罩的品質，經濟部標檢局、工業局及紡織所將共同針對申請查驗廠商取樣快驗，合格後由海關協助通關出口，力挺台灣中小企業打國際盃。