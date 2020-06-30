群創引進康寧雷射切割技術 強化車用觸控面板製程

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (30) 日宣布，將引進玻璃大廠康寧 (GLW-US) 旗下雷射科技一台全自動大尺寸玻璃雷射切割系統，生產製造高階車用玻璃觸控面板，優化製程、提升用戶體驗，機台預計下半年進駐群創，裝機完成後就可進入量產。

台灣康寧總經理曾崇凱表示，群創採用的康寧雷射技術是改良版長光刀玻璃切割技術 (nanoPerforation)，相比傳統車輪切割、傳統雷射技術，可望優化切割面粗糙度、提高 30-50% 邊緣強度、產能。

曾崇凱進一步指出，去年就與群創在長光刀玻璃切割技術上展開合作，今年改良版技術則優先瞄準車用面板市場，群創也是第一個將長光刀技術應用在車載面板上的廠商。

至於疫情是否影響裝機，曾崇凱表示，設備將從德國運送到台灣，目前正在海運途中，下半年可望完成裝機、量產，未來也計畫將雷射科技設備供應給其他面板廠、觸控面板廠，所有玻璃基板雷射切割製程都可採用。

群創總經理楊柱祥表示，疫情導致經濟緊縮影響各產業，但群創持續進行創新，投資引進康寧雷射科技最新技術，強化高階車用觸控面板地位，而這次合作也是近年大投資計畫之一。

群創去年申請回台投資超過 701 億元，群創計畫在苗栗竹南、南科擴大 AI 智能智造自動化、提升技術研發能量，瞄準自動化產線比重提高、移回整機產線、擴大 IPS 技術等三大方向，預期效益將在 5 年內逐步浮現。