

◆盤勢分析

1. 波音獲准認證試飛與經濟數據佳，推升道瓊等美股四大指數走高，收盤漲幅介於 1.14~%2.32%，其中科技指標股普遍上漲、谷歌、APPLE、FB、Intel、美光上漲超過 1%；此外，UA 勁揚 7%，特斯拉上漲超過 5%，股價表現亮眼。

2. 因台股端午假期期間，美股四大指數累計跌幅超過 3%。周一台股開盤補跌壓力沉重，盤中再逢亞股走弱，連動台股跌幅持續擴大，收盤下跌 118.05 點，報 11,542.62 點，跌幅 1.01%，失守五日線。

3.OTC 指數開低，但因生技族群再度撐盤，收盤下跌 0.46%，收在 158.89 點，呈現相對抗跌。目前上方壓力在 160 點，下方支撐則為月線 154.40 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股開低走低，收長黑 K 棒，暫時失守 5 日均線。

(2) 量能：節後首日交易，收盤量微增至 2,071.27 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉開口縮小、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 165.12 億元；外資 - 138.45 億元、投信 - 7.28 億元、自營 - 19.39 億元。

5. 生技：美、日新增確診人數再飆高，資金再回防疫族群，疫苗股 4142 國光生、6547 高端疫苗，檢測 4133 亞諾法、1760 寶齡富錦，新藥 4743 合一、6492 生華科、6576 逸達，防疫 1732 毛寶、9919 康那香、6504 南六全線強勢上漲。

6.IC 設計與 IP 服務：APPLE 未來將改採自家研發晶片，加上中美貿易再傳雜訊，IP 服務 3443 創意、3035 智源走高，但 3661 世芯 - KY、3529 力旺拉回整理。6104 創惟受惠 USB 4.0 新規格釋出，外資轉買超，股價持續震盪走揚。另外，封測廠 3374 精材下半年營運看俏，早盤一度亮燈漲停。

7. 自行車：受惠歐美自行車經銷商庫存回補潮帶動，6 月營收有望走高，美系外資調高 9914 美利達目標價，帶動 5306 桂盟、8933 愛地雅股價逆勢上漲。

8. 遊戲：時序即將進入暑假，加上疫情轉趨不明朗，5478 智冠、6169 昱泉收盤上漲超過 4%。

9. 操作建議：國際股市隨新冠疫情，進入多空拉鋸，台股維持快速輪動，目前短多趨勢仍未明顯改變，6/30 日為本季最後一個交易日，同步收月季線，留意投信季底作帳與換股變化，注意個股收盤劇烈波動。短線可關注 6 月營收、IC 設計、5G 相關題材個股操作。

10. 新 iPhone 有望 9 月如期登場 蘋果鏈動起來：市場傳出，和碩旗下 iPhone 組裝廠上海昌碩已有三款 iPhone 12 新機在打樣，且每一款都有 4G 與 5G 兩個版本，顯示新款 iPhone 可望於 9 月如期亮相，蘋概股也將動起來；不僅代工廠 2317 鴻海、4938 和碩受惠，3008 大立光、2474 可成等協力廠也將進入傳統旺季，推升業績。

11. 台灣 5G 開台：本周是國內 5G 開台黃金周，電信三雄陸續公布開台時間，除國內最大業者之外，同天下午 3045 台灣大接棒，4904 遠傳則預定 3 日舉行，市場預期，電信三雄將在 5G 資費、創新應用及基地台建設上相互較勁，也將帶動國內相關供應鏈。

