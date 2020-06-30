【馮冠華專欄】美股反彈 恆指也有條件跟隨

6 月 30 日推介 - 中金公司（3908）

1）上日港股市況總結：恆指週一高開低走，指數以全日高位 24628 點開出，上升 78 點，但不久已轉升為跌，最差時更曾下跌 401 點，低見 24149 點，尾市在道指期貨好轉下跌幅有所收窄，最終以 24301 點收盤，下跌 249 點。成交金額按日上升約 38% 至 1331 億。港股通南向錄淨流入，但金額只是約港幣 5.7 億。滬深股通北向錄淨流出，金額約人民幣 15 億。藍籌 6 升 41 跌 1 持平。



板塊方面，乳業、Saas、煤炭、鋰電池及黃金相關股表現較好。做空方面，比率回落至 12.5%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 64:36。重貨區方面，熊證仍在 25100-25149，牛證下移至 23900-23949。恆指夜期報 24209 點，上升 149 點，低水 92 點。港股 ADR 上升 87 點，相當於恆指 24388 點。

簡評：港股昨天在期指結算日表現疲弱，恆指失守 10 天及 20 天綫，更曾一度跌破 50 天綫；若非重磅股騰訊（700）和建行（939）的逆市上升，跌幅應不是最終的二百餘點。至於跌市原因，市場有分析指是和港版國安法將於今天提人大常委會表決有關，但由於恆指跌幅只是和區內主要市場相若，筆者則認為是受上週五美股下瀉的拖累而已。



跌市下成交急增不是好現象，港股通重開後南下資金淨流入也偏少，但做空比率卻不升反跌，情況又未至於太差。昨天筆者早報之標題為屠牛後或現支持，而恆指昨天攻破牛證重貨區 24450-24499 後，更一度跌至另一規模較小的牛證重貨區頂部（24100-24149）才回穩，而最新牛證重貨區亦已下移至 24000 點之下，再即時下行屠牛的風險偏低。執筆時美股反彈逾四百點，相信恆指也有條件跟隨。

近期表現強橫的半導體雙雄終於回吐，理由可能只是上海上市的兆易創新（滬：603986）公佈已出售所有持有的中芯 H 股，觸發獲利盤湧現罷了。套用本地一名基金經理所言，半導體行業，特別是中芯國際是中美科技戰的最重要棋子，筆者早已認同這看法，估計股價稍作整固後應可再創新高。



中資券商股是昨天其中一個比較受壓的板塊（中金（3908）是例外，因消息指其和騰訊再加強合作），原因是市場傳出銀行將拿券商牌照。筆者傾向不相信這傳言，市場亦無必要引進更多的本土競爭者，即使發牌，銀行也不見得有任何明顯競爭優勢，可能又是另一錯殺機會。簡單一點，挑中金為今天的推介吧！

溫馨提示，港股明天七一回歸休市，今天滬深股通北向關閉，南下則繼續開放。另外留意今早公佈的中國 6 月 PMI 數據，週三則有鮑威爾和財長姆努欽在眾議院金融服務委員會上做證詞及中國財新數據。港版國安法的表決及疫情的發展也是重點。

2）中國人民銀行、香港金管局、澳門金融管理局，聯合發布關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點聯合公告。根據人行網站所載的最新理財通公告，就未有提及投資額度部分，但就確認理財通會使用封閉式資金管理，而理財通正式啟動時間及落實細將會另行規定。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大數反彈，當中道指上升 580 點或 2.32%，標指及納指則分別上升 1.47% 及 1.2%。十年期債息回落至 0.627%，美滙指數回落至 97.46。紐約期油反彈至 39.7 美元。恐慌指數 VIX 下跌至 31.78，黃金微跌至 1781.2 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：世茂集團（00813）公布，建議分拆世茂服務於主板獨立上市，並已於今日向聯交所遞交上市申請。分拆集團主要從事提供物業管理服務、社區增值服務及非業主增值服務。

據銷售文件披露，藥明生物（02269）以每股 136 元至 138 元，配售 3700 萬股，集資 50.32 億至 51.06 億元。每股作價 136 元至 138 元，較昨天收市價 148.7 元，折讓 7.2% 至 8.5%。

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