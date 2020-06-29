全球人壽資產規模破兆元 國泰營區地上權擬蓋總部大樓

全球人壽今 (29) 日以權利金總價新台幣 97.8 億元，標得財政部國有財產署主辦的「台北市松山區民生段國泰營區土地設定 70 年地上權案」，全球人壽表示，由於該公司近年來規模快速成長，資產規模已突破兆元水準，為了因應業務發展所需，本案取得後將開發為全球人壽自用總部大樓。

全球人壽表示，國泰營區土地設定 70 年地上權案，該案位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，面積約 2982 坪，為近年少見的大面積、完整街廓地上權土地，基地共分南北街廓，均為四面臨路的方正基地，坐擁面積 2500 坪的敦北公園，正臨 70 米敦化北路，為台北市最重要的國際觀光大道，不但綠樹成蔭、環境優美，深具人文氣息，而且具有松山機場國門指標意義，加上敦北商圈為台北市金融重鎮，因此看中此地上權的絕佳地理位置。

同時，全球人壽自 1994 年正式在台灣營運以來，業務通路規模迅速成長，總員工人數已逾 3000 人，資產規模已突破兆元水準，為了因應未來業務發展需要及增加投資收益，將規劃為企業總部 A + 級辦公大樓，除供自用總部使用外，其餘面積將規劃出租收益，因地理位置優越，預期租金收益佳，將可符合主管機關所定即時利用並有收益認定標準，為全球人壽創造良好的財務績效。