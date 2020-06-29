〈景氣燈號〉領先指標累計跌幅連兩個月收斂 疫情負面衝擊縮小

國發會今 (29) 日發布 5 月景氣燈號續亮黃藍燈，經濟發展處處長吳明蕙指出，領先指標連 7 個月下降，累計跌幅達 5.46%，跌幅連兩個月收斂，顯示疫情負面衝擊逐漸縮小，預期下半年景氣將緩步回升，但仍要觀察全球疫情、美中關係變化。

除領先指標持續下滑外，同時指標也連續 6 個月下降，累計跌幅達 3.6%。

吳明蕙表示，領先指標收斂主因是外銷訂單動向指數、實質貨幣總計數 M1B 等兩項指標回升，主要燈號項目中，工業生產指數受惠 5G、遠距商機續亮綠燈，製造業營業氣候測驗點雖仍亮藍燈，但數值也從 81.5% 回升至 85.7%，皆顯示景氣正緩步回升。

吳明蕙進一步指出，台灣內需回溫支撐國內經濟發展，包含民眾報復性消費刺激零售餐飲回溫，廠商投資活動、政府公共建設持續進行，帶動機械設備需求，金融市場也相對穩健，但仍不容小覷全球外在環境帶來挑戰。

國際貨幣基金 (IMF) 6 月 23 日也釋出最新全球經濟展望，較 4 月預期再下修，今年全球經濟成長率從 - 3% 調降到 - 4.9%，其中，美國從 - 5.9% 下修到 - 8%、歐元區也從 - 7.5% 下修至 - 10.2%，新興國家則從 - 1% 下修到 - 3%，對於全球貿易展望仍趨悲觀。