Nike上季意外慘虧7.9億美元 預告進行2波裁員

受累於防疫封鎖措施而導致零售店暫時關閉，運動用品大廠耐吉（Nike）上季獲利意外虧損 7.9 億美元，執行長 John Donahoe 向員工發送一封電郵，預告裁員即將到來。

Nike 表示，為推動網路銷售業務，計劃進行整合資源，因此考慮裁減人力。據悉，裁員行動會分別在 7 月及秋季進行，人數尚不清楚，但預估零售店、配送中心及 Air MI 生產基地將不受影響。

據美國證券交易委員會 (SEC) 的申報文件，Nike 擁有 7 萬 6700 名員工。

Nike 的股價自 3 月 23 日收盤來已上漲超過 50%。在新冠病毒迫使其全球大部分門市關閉後，該公司第 4 財季銷售額下降 38%，淨虧損 7.9 億元，這是個罕見的結果，在過去 8 年中，該公司只有 2 次未達到獲利預期。

不過，封鎖期間在 Nike 線上銷售大增 75％。Nike 表示所有地區數位銷售皆呈現兩位數增長，該季線上業績約占整體營收的三分之一。

Nike 指出，目標電子商務銷售額在「可預見的未來」占營收的 50％。John Donahoe 強調，將持續投資最大的商機，包括與數位市集有更多的連結。他並指出， 6 月數位事業業績已增三位數，但實體零售流量仍低於前一年同期水準。