美房貸紓困申請再攀升 經濟復甦之路仍漫長

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於美國經濟造成衝擊，並導致失業人口攀升，為了疏緩民眾房貸還款的壓力，美國國會於 3 月份通過了房貸寬限紓困法案，而根據最新數據顯示，申請房貸寬限 (forbearance plan) 的人數在連續三週下滑後，於上週再度大幅攀升。

根據美國房地產服務機構 Black Knight 統計，雖然申請房貸寬限計畫的人數自 5 月 22 日高點以來持續下滑，但卻於上週激增了 7.9 萬人。截至週二 (23 日) 為止，申請房貸緩繳的美國人達到 468 萬人，佔總房貸戶的比重為 8.8%，較前值 8.7% 上升。

為了振興經濟，美國國會於 3 月底通過 2 兆美元的《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案 (CARES Act)》，其中便包括房貸紓困計畫，針對因受到疫情衝擊而無法如期償還房貸本息的貸款戶，可向房貸機構申請緩繳房貸 3 個月至半年。

雖然於 3 月及 4 月份申請房貸寬限的貸款戶，有部份已開始恢復正常還款，但大多數的貸款戶仍無力償還借款。

市場先前預期，在經濟重啟後就業市場的景氣也將逐漸回溫，並促使勞動人口重返工作崗位，但近日來，隨著美國部份州的新增確診病例持續攀升，德州及加州宣布了暫停經濟重啟計畫，顯示經濟復甦之路仍漫長。

在申請房貸寬限的貸款戶中，來自房利美 (Fannie Mae) 和房地美 (Freddie Mac) 的貸款戶佔了 6.9%，聯邦住宅管理局房貸及退伍軍人局房貸 (FHA/VA) 則佔了 12.5%。各類型的房貸寬限申請戶數，於上週皆呈現增加的態勢，其中又以 FHA/VA 房貸增加的戶數最多，為 42000 戶。