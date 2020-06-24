疫情拖累企業掛牌意願冷 今年僅4家申請IPO

新冠肺炎疫情拖累企業掛牌意願，根據證交所統計，今年上半年僅 4 家企業申請掛牌上市，分別為長亨精密 (4546-TW)、匯僑設計 (6754-TW)、艾姆勒 (2241-TW) 與八貫 (1324-TW)，其中長亨考量疫情對航空業衝擊，已撤回上市申請。

去年受美中貿易戰衝擊，讓原本打算掛牌上市企業態度觀望，今年又多了新冠肺炎疫情攪局，讓企業申請上市格外冷清，根據證交所公布資料，上半年僅 4 家企業遞件申請掛牌上市。

其中，從事航空製造的長亨精密在 4 月 23 日向證交所遞件申請上市審查，但考量疫情重創觀光、航空等產業，也將連帶波及航空製造相關供應鏈，因此決議於今 (24) 日申請撤回，暫緩上市計畫。

相較於長亨撤回上市申請，八貫則逆勢操作，遞件準備申請上市 IPO。證交所指出，八貫為 TPU 加工技術的機能性布料廠商，主攻醫療、救生與戶外等領域，在疫情趨勢下帶動歐美客戶的需求。

根據安永聯合會計事務所統計，今年上半年共 10 家企業掛牌，籌資規模約 45 億元，進一步觀察上市市場掛牌情況，上半年僅 4 家公司新掛牌，籌資金額約 15.44 億元，較去年同期大減逾 8 成；上櫃市場上半年共有 6 家新掛牌，籌資金額約 29.57 億元、年減幅約 12%。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲分析，台股上半年受新冠肺炎疫情影響，一度跌破萬點大關，隨後在疫情趨緩、投資信心恢復後，逐步站穩萬點大關，短期仍需持續觀察新冠肺炎疫情後續發展。

展望後市，涂嘉玲認為，台股下半年在台灣「六大核心戰略產業」行列的生技醫療及科技為主要看好 IPO 兩大產業。科技產業持續強化資訊及數位相關產業發展，利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位。

另外，生技產業今年受新冠肺炎疫情影響躍居盤面亮點，看好台灣團隊在試劑製造、疫苗、新藥研發上有能力與全球頂尖技術接軌，政府將全力扶持相關產業，帶動生醫、醫療器材、生技製藥等相關領域發展。