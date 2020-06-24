〈美股早盤〉美國擬對歐、英徵收新關稅 道瓊早盤跌逾200點

美國政府週三 (24 日) 表示，將針對來自法國、德國、西班牙以及英國等歐洲進口產品加徵新關稅，產品價值達 31 億美元，再度加劇美國和歐盟間的關稅緊張。

雖然在週二 (23 日) 時，由於市場預期美國國會將通過新一輪的經濟刺激，促使美股上漲並帶動那斯達克指數再創歷史新高。但由於各國新冠疫情的新增病例數持續增加中，再加上美國宣布將對歐盟、英國加徵關稅，導致市場不安情緒再度升溫，週三 (24 日) 美股開盤四大指數皆下跌，道瓊指數下跌超過 200 點。

新冠疫情發展

美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長佛奇 (Anthony Fauci) 於週二 (23 日) 表示，雖然紐約州的新增確診數在下滑，但是，包括亞利桑那州、德克薩斯州、佛羅里達州和奧克拉荷馬州等在內的 26 個州，新冠確診數卻提高 5% 甚至更多，住院人數也在上升。但是，佛奇表示新冠疫苗正在加速研發，並有望於 2021 年初準備就緒。

美中貿易關係進展

美國對華為禁令發布至今近兩個月，有多名律師表示禁令問題層出不窮，且已造成相關企業許多困擾，對此，美國商務部秘書 Wilbur Ross 週二 (23 日) 發布聲明表示，禁令內容完全無誤且無漏洞，將會對企業嚴格執行並追究任何逃避行為。

美國總統川普於上週曾表達，可能考慮讓美中「完全脫鉤」。美國財政部長梅努欽於週二 (23 日) 進一步表示，如果美國公司不被允許在中國公平競爭，則將導致美國與中國經濟脫鉤。

截至台北時間週三 (24 日)22 時許：

道瓊指數下跌 256.71 點或 -0.98%，暫報 25899.39 點

那斯達克下跌 28.36 點或 -0.28%，暫報 10103.01 點

標普 500 下跌 23.59 點或 -0.75%，暫報 3107.70 點

費半下跌 9.12 點或 -0.46%，暫報 1978.61 點

台積電 ADR 下跌 0.30% 至每股 56.59 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.725%

紐約輕原油下跌 0.94% 至每桶 39.99 美元

布蘭特原油下跌 1.01% 至每桶 42.20 美元

黃金下跌 0.12% 至每盎司 1779.80 美元

美元指數上漲 0.39% 至 96.987 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

戴爾 (DELL-US)

戴爾早盤上漲 11%，達 54.41 美元。

外電報導，戴爾正在考慮是否要出售所持有的總價值約 500 億美元的 VMware (VMW-US) 股份，抑或是採取另一項作法，將 VMware 所剩餘的股份全部買下。

自年初以來，戴爾股價下跌了約 5%，而 VMware 則下跌了不到 2%。在截至 5 月 1 日的季度中，戴爾的營收與去年同期大致持平，而 VMware 的營收佔戴爾總營收的 13%，VMware 公司本身營收增長了 12%。有市場推測，戴爾使兩家公司分開更能突顯出各自業務的屬性，將有助於有效提升該公司股價。

嘉年華郵輪 (CCL-US)

嘉年華郵輪早盤下跌 5.32%，達 17.08 美元。

由於新冠疫情對於郵輪產業造成重創，信用評等公司標準普爾 (S&P) 於週二 (23 日) 將嘉年華郵輪的債券評級調降至垃圾等級。S&P 將該公司的擔保公司債評級由「BBB-」調降至「BB+」，並將無擔保公司債的評級由「BBB-」調降至「BB-」。於上個月時，穆迪 (Moody's) 已將嘉年華郵輪的評級調降至垃圾等級。

嘉年華郵輪於上週表示，在截至 5 月 31 日的季度中，該公司虧損達 44 億美元。為了減輕疫情的衝擊，該公司已於近日動支了 30 億美元的信用額度，並且發行了 66 億美元的債券及股票。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 0.17%，達 365.62 美元。

中國於 4 月解除封城後蘋果實體店面恢復營業，一度帶動 4 月手機銷量反彈，但是，據多家市調統計顯示，蘋果 5 月中國手機銷量出現下滑，IDC 則預估 5 月 iPhone 零售出貨量僅稍微超過 200 萬台，月減 25%。

儘管蘋果手機銷售下滑，App Store 的營收卻強勢成長。據 Sensor Tower 統計，蘋果 App Store 於中國 5 月總營收為 17.1 億美元，月增 11%。App Store 已逐漸成為蘋果營收主要動力之一，2019 財年營收共 160 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 FHFA 房價指數年增率報 5.5%，前值 5.9%

美國 4 月 FHFA 房價指數月增率報 0.2%，預估 0.5%，前值 0.1%

FHFA 房價指數月增率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

The Sevens Report 分析師 Tom Essaye 表示，由於世界各地新冠疫情的新增病例再度增加，市場擔憂將會對於全球經濟的復甦造成阻礙，導致股市的下跌風險上升，而避險性資產黃金的價格則具上漲潛力。

WisdomTree 研究主管 Mobeen Tahir 表示，各國確診病例數的增加讓市場了解到，距離新冠疫情的結束還有一段時間，而經濟復甦的速度也可能較預期來得緩慢。但 Tahir 認為，經濟的下行風險將不會非常嚴重，除非確診病例持續攀升，導致各國政府不得不再次實施封鎖措施。