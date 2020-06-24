騰訊股價盤中突破500港元 市值直逼阿里巴巴

中國網路業龍頭騰訊 (0700-HK) 於週三 (24 日) 股價一度突破每股 500 港元，並超越週二 (23 日) 所創下的前次高點每股 498.60 港元，市值直逼阿里巴巴 (9988-HK)，約 4.82 兆港元 (約 6219.2 億美元)。

騰訊於週三 (24 日) 盤中股價一度再創新高，但於收盤時下跌 1.33%，報每股 490.80 港元，阿里巴巴股價則於週三小漲 0.64%。

騰訊股價日 k 線圖

Bernstein 分析師於週二 (23 日) 曾表示，騰訊的股價仍有上漲潛力，並將目標價訂為每股 570 港元，相較於週三時所創下的高點，仍有 13% 的上漲空間。此外，野村證券對於騰訊的目標價則為每股 531 港元。

Mirabaud Securities 分析師 Neil Campling 表示，由於騰訊廣告業務的成長優於預期，提振了投資人對於該公司股價表現的信心。

Bernstein 分析師則認為，相較於遊戲業務，騰訊廣告業務的成長更具潛力，並預估今年廣告收入的年增率將達 29%，較去年的 18% 大幅攀升，且未來三年的複合年均增長率將達 24%。

Bernstein 分析師預估，騰訊的競爭對手、「抖音」母公司「字節跳動 (ByteDance)」於未來的成長速度將放緩。

Campling 尤其看好騰訊旗下「微信」的成長潛力，「微信」應用程式結合了多種功能，並提供使用者一站式的服務。此外，「微信」於近日推出了「微信小商店」功能，賣家可透過該平台直播及銷售商品。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情改變了消費者的購物習慣，並促使全球電商業務大幅增長，因此，許多商家開始轉向利用線上平台銷售商品。除了「微信小商店」之外，字節跳動亦於近日成立了電商部門，目的便是為了搶搭電商成長的熱潮。