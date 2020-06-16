傳騰訊計畫入股 愛奇藝美股盤前一度大漲逾40%

據《路透》週二 (16 日) 援引兩名知情人士消息報導，騰訊 (0700-HK) 控股計畫成為愛奇藝 (IQ-US) 的最大股東，以降低成本，並提升在網路視訊領域的競爭力。

消息傳出後，在美國那斯達克上市的愛奇藝盤前大漲逾 40%，漲幅之後縮減至約 30%。愛奇藝股價在週一上漲 7.58%。

(圖表取自 Google)

知情人士說，騰訊已經與持有愛奇藝 56.2% 股份的百度進行接觸，商議收購事宜，具體的購股規模仍不確定，愛奇藝市值約 140 億美元。

不過，知情人士強調，目前還處於早期階段，因此隨時可能發生變化。

對此，百度、愛奇藝和騰訊均拒絕發表評論。

當前中國大陸的網路視訊平台，愛奇藝與騰訊視頻是最大的兩家，截至今年 3 月底，雙方均擁有逾 1.1 億付費用戶。但在爭奪市占之餘，視訊平台最大的花費為內容支出，而且比重也在上升。除此之外，他們也在與嗶哩嗶哩和字節跳動等用戶自創共享網站競爭用戶。

知情人士稱，騰訊與愛奇藝合作，將提高雙方在製作和購買內容時的議價能力，並降低行銷成本。否則，這些成本將用於彼此競爭。

依據 iResearch 數據，到 2020 年，中國大陸的線上視訊市場總收入將達 1566 億元人民幣 (221 億美元)。

騰訊、愛奇藝等大型網站雖然用戶、營收居於主導，但也為此付出大量成本。以愛奇藝為例，今年第 1 季公布的內容成本年增 11%，營收上漲幅度卻由去年的同期的 43% 降至 9%，造成單季淨虧損 4.06 億美元。

相較之下，以遊戲和動畫視頻為主，鎖定年輕用戶的嗶哩嗶哩營收成長 69%。