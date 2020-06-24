台股11700點得而復失 三大法人買超92億元 外資連3買

美股周二收紅，台股今 (24) 日一度站上 11700 點關卡，台積電領軍上攻，蘋果概念股重回市場主流，資金行情續熱，不過端午連假前賣壓出籠，終場漲幅收斂，收 11660.67 點，上漲 48.31 點或 0.42%，成交金額達 2011.72 億元。三大法人合計買超 92.62 億元，其中外資連 3 買。

觀察三大法人進出台股，其中，外資買超 95.88 億元，呈現連 3 買；投信則持續賣超 4.15 億元；自營商轉為買超 0.97 億元。三大法人今日合計買超 92.62 億元。

蘋果 23 日股價再創新高，帶動台廠相關概念股表現，市場預期蘋果自家晶片可望採用台積電 5 奈米製程，台積電已獲外資連 6 買，今日持續受買盤青睞，終場上漲 0.8%，以 317.5 元作收。

鴻海股東會釋出第 3 季優於預期的展望，也宣示股價要重回 200 元的決心，激勵股價漲逾 4%，收在最高 83.5 元，創近 4 個月新高，同時帶動鴻家軍表現，訊芯 - KY 亮燈漲停，瑞祺電、天鈺、京鼎、帆宣及鴻準，皆在盤面上表現。

蘋概股引領電子股今日重掌多頭大旗，玉晶光大漲近 8% 改寫波段新高；欣興持續獲法人買超，股價登 7 個月新高；精材、優群、力旺、精測、茂林 - KY、神盾等也表現不俗。

由於中國加速去美化，其中，擁高技術含量的矽智財 (IP) 廠商成兵家必爭之地，力旺、世芯 - KY、愛普皆亮燈漲停，M31、晶心科及智原等都表現亮眼。

觀察盤面類股表現，生技醫療、紡織、造紙等族群最為弱勢，類股指數跌逾 1%，其中，口罩股康那香、恆大賣壓沉重，均下跌逾 6%；合一、杏輝、懷特等、醣聯、ABC - KY、亞獅康 - KY 、美時、寶齡富錦跌勢也相當重。

法人表示，台股連 6 日呈現狹幅盤整，逐步墊高指數，之前主流防疫生技族群因漲多而開始進入盤整，電子族群則轉為主攻角色，個股互有表現，資金將持續輪動，季線以下各均線持續上揚，由於低檔買盤有撐，台股預期仍呈現 11500 至 11800 點間盤堅整理格局，下周摩台指結算與半年報作帳結帳將登場，投資人可多留意。