〈貴金屬盤後〉第二波疫情來了！黃金竄至10週高點

週一 (22 日) 交易，黃金期貨價格登上近 10 週高點，係因投資者密切關注全球新冠病例增加的情形，提高了黃金的避險需求。

WHO 週日宣布超過 18.3 萬人確診 COVID-19，為迄今最高單日新增確診人數，多數來自美洲，而南韓週一宣布「第二波疫情」到來。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，對 COVID-19 病例增加的擔憂「促使一些投資者奔向黃金一類的避險資產。」他補充，美元走疲同樣對黃金價格漲勢有所貢獻。

黃金收盤時，ICE 美元指數下跌近 0.6%，美元貶值會使美元計價的商品對使用其他幣別的買家更具吸引力。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 13.40 美元或約 0.8%，收每盎司 1766.40 美元，為交易最活躍契約自 4 月 14 日以來最高收盤價。

上週五黃金收高 1.3%，全週漲幅 0.9%，週一盤中高點到 1779 美元，根據道瓊市場數據，若收盤在該水準將創 2012 年以降最高點。

7 月交割的白銀期貨價格小升 0.3%，收每盎司 17.902 美元，上週漲幅約 2.1%。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「新冠病毒造成的經濟損失，以及市場對第二波疫情的擔憂無疑提振了黃金的避險吸引力，同時央行挹注大量資金到金融市場的舉措也讓黃金找到良好的支撐力。」

Razaqzada 提到，上週英國央行是最新一家擴大 QE 的央行，而日本央行則「特徵上相當鴿派，回應了歐洲央行和美國 Fed 等主要中央銀行的情緒。」

「由於央行的刺激措施，長期利率可能維持在非常低的水準，加上大眾對第二波疫情的擔憂加劇，因此具避險性質的黃金基本面看起來是樂觀的。」

關於週一發布的經濟數據，芝加哥 Fed 全國經濟活動指數自 4 月修正後的負 17.89 回升到正 2.61，該數據發布後，金價溫和上升。

接著公布 5 月成屋銷售數據，黃金價格漲至盤中高點。5 月成屋銷售季調後下降 9.7% 至年率 391 萬棟。

高盛上週五將對黃金 12 個月的價格預期上修 11% 至每盎司 2000 美元，理由是實際利率低，以及對貨幣貶值的擔憂。

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