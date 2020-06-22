永豐餘擬出售北京家紙100%股權 處分利益約2.88億元

永豐餘 (1907-TW) 今 (22) 日晚間發布重訊表示，擬出售永豐餘家紙 (北京) 有限公司(簡稱「北京家紙」)100% 股權，交易總金額為人民幣 1.8 億元(折合新台幣約 7.7 億元)，預計處分利益約新台幣 2.88 億元，此次的處分利益也將挹注公司當年獲利，一旦完成出售，永豐餘所控股的公司家數將降至 103 家。

永豐餘表示，截至目前為止，對大陸北京家紙實際投資金額為新台幣 10.58 億元，去年虧損人民幣 214.6 萬元 (折合新台幣約 913 萬元)。

永豐餘表示，因應大陸市場變化，永豐餘消費品實業公司擬將生產活動整合於資源豐沛的永豐餘生活用紙 (揚州) 公司，並結合當地生產規模經濟效益，以有效運用成本優勢，進一步提升該公司營運的整體獲利，因此決議出售北京家紙 100% 股權。

永豐餘表示，北京家紙 100% 的股權擬賣給華通發展 (香港) 有限公司，交易總金額為人民幣 1.8 億元 (折合新台幣約 7.7 億元)，預計處分利益約新台幣 2.88 億元，惟實際損益數將視實際成交價格並以會計師查定數為準。

由於永豐餘已於今日股東會通過永豐餘消費品實業的釋股上市案，外界也關切北京家紙的出售案，是否影響永豐餘消費品實業的營運，對此，永豐餘強調，此次北京家紙股權出售，原公司生產活動已整合至永豐餘生活用紙 (揚州) 公司，因此對永豐餘消費品實業整體業務不受影響，也不會影響釋股和上市規劃的時程。