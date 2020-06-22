〈永豐餘股東會〉董座：疫情是始料未及的百年災難 Q3恐更具挑戰

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (22) 日舉行股東常會，通過發放現金股利每股 0.70 元。董事長何奕達表示，這次疫情對全球影響是始料未及的百年災難，市場需求跟景氣極端不明朗，預期第三季將是更挑戰的一季，若能挺過去，第四季可望非常強健。

何奕達表示，2019 年國際貿易衝突不斷，加上供應鏈轉移帶來的不確定性，全球經濟成長率跌落至 2007 年金融危機後的最低點。然永豐餘所投資各事業在不同領域多年深耕，中長期規劃接續完成之下，在如此動盪的一年，去年全年合併營收仍能維持與 2018 年相當的 747.6 億元，營業淨利成長到 29.91 億元，歸屬母公司稅後純益提升到 22.86 億元，每股稅後純益 (EPS) 從 0.87 元提升到去年的 1.38 元，每股淨值也從 21.36 元提高到 23.64 元。

何奕達指出，紛紛擾擾的 2019 年結束，想不到 2020 年一開年就遇到新冠肺炎疫情的爆發，疫情對全球影響是始料未及，市場需求跟景氣是極端的不明朗，「到今天為止，沒人有把握這次疫情引發的經濟危機何時會結束。」

他強調，在路上看到新聞，美國房貸未繳款率是 30%，也就是說，每 100 個繳房貸的人裡面有 30 個人繳不出房貸，這是可怕的事情，所有國際機構對總體經濟是否真的觸底反彈，都仍高度疑慮。

何奕達指出，對於邁入第 96 年的永豐餘來說，這不是第一次面對劇烈動盪，永豐餘因早已轉型為投控公司，投資組合的關係，截至目前，很幸運營運符合去年所設下的目標，在很不明朗的經濟狀況下很不容易。

展望下半年，何奕達表示，台灣經濟跟全球息息相關，台灣防疫相對好，但是走出台灣後的全球並不是這樣，如果全世界狀況都不好，台灣很難獨善其身，對永豐餘下半年謹慎樂觀，因為上半年還算符合目標，但下半年還是必須密切關注全球景氣變動狀況。

何奕達強調，預期第三季將更為挑戰，因為解封後會發生什麼事沒人說得準，雖然有部分聲音指向第二季是谷底，但是，以經濟景氣來說，第二季是靠政策支撐起來的，例如美國有多發失業金等，但這些狀況並非長遠之計，當這些強心針突然消失，是否還能正常運作，就是為什麼會擔心第三季的原因，不過，如果第三季挺過了，第四季是傳統旺季，就會非常強健。