振興三倍券官網正式上線 經長王美花：將加入預購功能

振興三倍券官網今 (20) 日正式上線，新任經濟部長王美花表示，上線前已通過 1 小時 100 萬人次的模擬壓力測試，希望能夠順利，王美花也透露，接下來，三倍券官網還會再加入預購機制。

王美花說明，三倍券預約及綁定 7 月 1 日開跑，民眾可以在官網上預約實體三倍券，並在指定的時間到指定的超商、超市領取，希望透過宣傳分散郵局的領取人潮。此外，民眾若想使用信用卡等數位方式，也可在官網登錄，接著網站會引導至所選擇的銀行頁面，進行後續卡片綁定程序。

王美花表示，三倍券 7 月 15 日即將上路，信用卡、電子票證及行動支付業者都陸續推出優惠方案，除了希望廠商繼續加碼，也期待讓民眾有好用、好玩的機制。

三倍券官網今天上午正式上線，網站中除了介紹領取方式、常見問答，也彙整加碼方案的業者清單，讓民眾可以選擇對自己最有利的領取方式。

為搶食三倍券商機，信用卡業者紛紛祭出優惠，其中以外商銀行大方加碼，包括渣打針對新辦客戶，消費滿額最多可獲得 1500 元刷卡回饋金；星展針對新戶，綁定信用卡為支付工具，以指定方式刷卡消費滿額，最高可享 1888 元回饋。不過，兆豐、花旗、新光、土銀及合庫等多家銀行，網頁上顯示 Coming Soon，目前尚未公布加碼方案。

行動支付方面，台灣 Pay、街口支付、橘子支付、Happy Go Pay、icash PAY 等業者都已釋出加碼優惠，民眾可在官網上搜尋。