瑞磁ABC-KY承銷價48元 抽中一張賺近7萬元

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TE) 今 (26) 日辦理上巿普通股承銷，採競拍及公開申購方式辦理，公開申購價為 48 元，以今日興櫃收盤價 117.5 元計算，抽中一張現賺 6.95 萬元，價差高達 1.44 倍。

瑞磁此次競拍 6516 張、公開申購張數 1729 張，參與競拍的合格標單共有 3896 筆，最低得標價為 80.5 元、最高 550 元，公開申購價訂為 48 元，並將於 5 月 28 日至 6 月 1 日辦理公開申購，6 月 3 日公開抽籤。

瑞磁近期因搭上防疫商機，股價走勢凌厲，今日依主管機關要求公布自結數，4 月稅後虧損 1959 萬元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.27 元；今年 3-4 月營收 3756 萬元，年增 224.84%；稅後虧損 2951 萬元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.41 元。

瑞磁生技主要從事研發、生產及銷售多元檢測產品，集團率先將半導體與數位條碼跨足運用到醫學檢測上，開發出數位生物條碼技術 (BMB)；近期因開發出新冠肺炎檢測試劑受矚目，產品已在 4 月底送件申請美國 EUA(緊急使用授權)，目前雙方已進行最終確認，首批產品已量產完畢，預計取得美國 EUA 後，將能盡快出貨。

展望後市，瑞磁今年受惠疫情，既有產品 20 項呼吸道試劑出貨量增加，加上今年第 4 季會推出 25 項真菌診斷套組，將先銷售至實驗室，法人估，第 4 季可望單月轉盈，2021 年則可望開始獲利。