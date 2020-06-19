出口競爭力恐遭侵蝕 5月台韓實質匯率指數差距創10年半最大

據國際清算銀行 (BIS) 最新統計，新台幣 5 月實質匯率指數來到 109.02，不僅呈連 3 個月上揚、連 4 個月高於韓元，與韓元的 104.75 差距更一口氣擴大至 4.27，創 2009 年 10 月以來最大差距，反映兩國匯率的死亡交叉幅度有擴大壓力，恐侵蝕我國出口競爭力。

5 月新台幣名目有效匯率指數續較上月上揚至 121.32，連 11 個月攀升，並創 1997 年 5 月以來最高。

而新台幣實質匯率指數 109.02，創 2007 年 2 月以來新高，反觀韓元實質匯率指數 104.75，則寫下 2013 年 9 月以來新低紀錄。

據統計，台幣 5 月貶值 0.77%，不過，韓元貶值幅度更大達 1.46%，因此造成實質匯率指數差距擴大，由於 6 月以來韓元升值 1.72%，而台幣 6 月至今升值 1.24%，若照此趨勢，不排除 6 月的實質匯率指數可望見到差距縮小。

對於近期新台幣的強勢，台灣央行總裁楊金龍認為，出口商直接面臨的問題是沒有需求，並非匯率決定出口，強調「央行只能確保外匯市場秩序，力求新台幣穩定」，無法照顧到所有人，甚至也直指，依過去經驗外資在 7-8 月領完股利後會流出，不排除屆時台幣將反映較合理的價格。