關貿改選財政部順利達陣 昇恆昌搞烏龍丟失董事席次

關貿 (6183-TW) 今 (19) 日召開股東會進行董事會改選，大股東財政部如預期拿下 9 席董事，但卻出現民股因股務代理機構與投票人疏失，導致民股昇恆昌意外丟失 1 席董事的插曲。

關貿今天股東會進行董事改選，財政部拿下 7 席一般董事、2 席獨立董事；民股部分由方國蓉、長榮航空與賀士郡拿下董事席次，而原本勝券在握的昇恆昌，卻因股務代理機構與投票人失誤，而與董事席次失之交臂。

關貿大股東之一代表昇恆昌的明廷投資，原本規劃以自身持股與委託書，可望取得關貿 1 席董事，但因股務代理機構統一證券忘記將委託書交給投票人，投票人也忘記跟券商拿委託股數，最後因忘記投票導致昇恆昌丟失董事席次。

據了解，明廷投資原本預計透過自有持股與委託書徵求，可順利拿下關貿 1 席董事，但因股務代理機構統一證給的股權數有誤，加上人為作業疏失，陰錯陽差導致昇恆昌董事改選中飲恨落敗。

儘管昇恆昌已在第一時間在股東會上表示意見，股東會主席、關貿董座許建隆也答應加入昇恆昌股權，讓昇恆昌可取得一席董事，但遭另一民股賀士郡已不符規定由為表態反對，關貿最後仍與董事席次擦身而過。

據悉，昇恆昌主張今天改選投票因統一證疏失，導致其股東權益受損，因此將採取法律途徑解決維護自身權益。

關貿今天股東會今天進行董事會改選，財政部繼續握有經營權將由現任董事長許建隆出線擔任董座。