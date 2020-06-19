泰豐董事改選出爐 南港輪胎取得1席董事

輪胎廠泰豐 (2102-TW) 今 (19) 日召開股東會，進行董事改選，而同業南港輪胎 (2101-TW) 從 3 月起已加碼取得 14.25% 持股，躍升第一大股東，並積極爭取董事席次，也使今日董事改選備受關注，選舉結果由泰豐取得 5 席董事與 3 席獨董，南港輪胎法人代表江慶興則以第一高票拿下 1 席董事。

南港今年 3 月 18 日至 5 月 4 日間，共斥資逾 9.7 億元增持泰豐，並由零持股一口氣加碼到 67441 張，持股比重攀升至 14.25%，並提名 2 名董事候選人，分別為前南港董事長江慶興、南港財務部經理郭美航，及 1 名獨董候選人智泰科技獨立董事鄭富月，而泰豐也提足 6 名董事、3 名獨董。

為防守南港進逼，泰豐也在今年股東會提出 2 億股私募普通股議案，以稀釋南港股權，股東會上也順利通過，董事改選結果方面，共選出 6 席董事、3 席獨董。

泰豐由馬述健、美克森企業代表人馬紹祥、馬岐山基金會代表人吳德豐、大天投資代表人馬佩君、馬岐山基金會代表人陳重義當選董事，南港則由南港輪胎法人代表江慶興取得董事；3 席獨董為泰豐提名的左偉莉、周倖如、李天祥。

南港強調，此次加入泰豐董事會，希望讓泰豐運作能脫離家族企業侷限，讓經營面更透明化，強化有效監督，以追求泰豐所有股東最大利益。並盼未來兩家公司能夠合作追求雙贏，站在輪胎界角度一起共同合作、經營、開發策略聯盟等，一起打世界盃。