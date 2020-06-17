搶搭618年中購物節商機 LiTV線上影視攜手台灣之星推加價購

隨著疫情趨緩，國內各業景氣逐漸回升，同時正逢上半年最大全民購物節「618 年中慶」，各大電商、網購平台業者紛紛祭出多重優惠，本土最大 OTT 正版影視平台 LiTV 立視線上影視也不缺席，聯手台灣之星搶攻年中最大商機。

LiTV 線上影視表示，今年受到疫情影響，居家防疫造就另一波宅經濟高峰，網路購物 618 年中慶大戰除了各大知名電商、網購平台外，OTT 業者也加入戰局。

LiTV 線上影視指出，首度與台灣之星雙強聯手，釋出「1+1」第二件半價優惠，針對經常收看新聞、綜藝節目、戲劇台的消費者釋出最親民的觀影價格，原價 1074 元的半年期 LiTV 「頻道全餐」服務，在優惠期間內 (6/18 10:00-6/30 23:59)，只要於台灣之星網路門市購買 Apple Airpods，就可用半價 500 元加購，立即收看第四台及 MOD 精選的 400 台電視頻道。

LiTV 線上影視董事長錢大衛表示，消費者在防疫當中養成的新生活習慣，並不會隨著疫情趨緩而消失，透過跨螢載具，不論是手機、平板、電腦還是電視，隨時掌握電視頻道中的大小消息，這次合作就是希望能提供台灣之星用戶最優質的影音服務，成為防疫新生活中最佳良伴。