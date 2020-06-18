易綱：四大舉措保持流動性充裕 野村估最快本週末降準

週四 (18 日) 中國人行行長易綱於陸家嘴論壇上，再次強調將貫徹穩健的貨幣政策，強調貨幣政策還是會保持流動性合理充裕，而由於先前週三 (17 日) 中國官媒《央視》 引述李克強主持召開的國務院會議內容報導稱，中國將綜合運用降準、再貸款等工具保持市場流動性合理充裕，野村對此預測，人行可能很快就會降準，甚至這週末就會宣布。

中國人行行長易綱在週四 (18 日) 的陸家嘴論壇上表示，人行將通過以下四點，保持金融市場流動性合理充裕。

通過數量型的貨幣政策工具，擴大總量供給，重點解決融資難的問題。 通過利率市場化的改革，引導市場利率持續下降，推動金融部門向企業合理讓利，著力緩解融資貴的問題。 加大銀行不良貸款的核銷處置力度，解決金融支持實體經濟的可持續問題。 在保持央行資產負債表基本穩定的同時，實現了有效的貨幣信貸增長。

(圖片: AFP)

易綱同時展望今年下半年，貨幣政策還是會保持流動性合理充裕，預計將帶動全年人民幣貸款新增約人民幣 20 兆元，社會融資規模增量將逾人民幣 30 兆元。

雖然易綱在陸家嘴論壇皆未提到人行是否將進一步降準，但由於中國《央視》週三 (17 日) 引述李克強主持召開的國務院會議內容報導稱，中國將綜合運用降準、再貸款等工具保持市場流動性合理充裕，野村首席中國經濟學家陸挺表示，中國人行可能很快就會降準，甚至這週末就會宣布。

主要因為週三 (17 日) 李克強在中國國務院會議中指出，中國將綜合運用降準、再貸款等工具保持市場流動性合理充裕，中國國務院還敦促金融機構讓利人民幣 1.5 兆元，透過降低貸款利率、延後貸款償付和減少銀行收費為企業提供支持。

中國人行正在嘗試不跟隨其他國家正採行的大規模刺激性貨幣政策方案，而是利用拉低整體借貸成本來為中國經濟走出新冠肺炎疫情的衝擊。不過，這種方式卻推升債券殖利率並引發貨幣環境趨緊的擔憂。

這種擠壓銀行獲利的政策或許在初期有益於市場和經濟，但隨後銀行業發生的壞帳恐急速攀升，到時政府又不得不反過頭來金援銀行業，因此與直昇機式的灑錢相比，整體的成效仍是存疑。

此外易綱在會中表示，目前中國經濟基本面良好，貨幣政策仍在正常區間，人民幣對全球主要可兌換貨幣 (意指美、歐、日) 還保持著較高的利差，所以人民幣的資產對全球的資產配置有很大的吸引力。

另外，針對人民幣兌換，上海正成為開放的人民幣資產配置中心，全球重要的投資人只要投資人民幣資產首先會想到上海，未來上海可以在人民幣自由兌換和資本項目可兌換方面等方面先行試辦，只要符合反洗錢反恐怖等相關規定，正常的貿易和投資需求的資金都可以自由的進行。