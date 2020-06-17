〈金融科技座談〉業者聚焦六大訴求 盼金管會任「大家長」助跨部會協調

金管會主委黃天牧今 (17) 日召集金融科技業者座談，科技業者聚焦六大訴求，其中明確法令遵循部分，由於金融科技業者目前無明確主管機關，但在實務執行時常常受限於法規問題，因此包括台灣金融科技協會、中華金融產促會等都提出希望金管會扛起「大家長」的任務，成為主要管轄的主管機關，為金融科技業者進行跨部會協調，以推動金融科技產業發展。

今天為黃天牧首度與科技業者面對面交流，許多業者都就金融科技業務的各種面向提出建言，主要聚焦六大訴求，一、希望有明確法令遵循；二、放寬證券型代幣發行 (STO) 相關規範；三、與銀行業可以資料共享；四、針對金融科技業者採分級規範；五、建立跨部會合作平台，發展電信金融；六、以及建立金融科技產業創投基金。

台灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示，金融科技業者目前無明確主管機關，但在實務執行時常常受限於法規問題，例如數位資產價值上升，數位資產作為擔保品的必要性增加，「企業資產擔保法草案」已經完成，但是卻尚未確認主管機關，希望可由金管會管轄，扛起「大家長」的責任，為金融科技業者進行跨部會協調。

P2P 業者、旭新科技董事總經理陳育澍也說，P2P 產業在台灣發展充滿顛簸，雖有自律規範，但當要與銀行洽詢合作，常常窒礙難行，且 P2P 業者並非銀行公會成員，在溝通時缺乏對接窗口，也沒有遵循依據。

台灣金融科技協會副理事長許毓仁長期關注區塊鏈與加密貨幣發展，他先肯定金管會在去年率先於亞洲推出首部 STO 專法，將虛擬通貨納入規初步監理規範，但是認為此部專法仍有些不足，許毓仁建議取消專業投資人的自然人認購限額、開放非專業投資人參與 STO、允許外國投資人投資我國發行的 STO，將更能達到吸引國際資金之目的。

台灣金融科技協會也建議，導入金融執照分級制度，針對不同規模及特定業務的金融科技新創事業，設定不同的資本額、人員條件資格等要求。分級發放不同類型的執照，讓金融法規適用可以更有彈性。

針對科技業者各種建言，黃天牧表示，已著手規劃以金融業為主的第二場金融科技座談會，將在座談會後彙整結果，不管業者提議的建議是否可行，都會給予回覆，並且將就可執行的意見放入金融科技發展路徑圖。

黃天牧進一步表示，聽完所有業者意見後，無論在視野上或企圖心上都學習到很多，黃天牧也提出對金融創新的三點想法，首先，他引述《老子道德經》的「千里之行始於足下」，強調金融科技業務的推動會循序漸進、積小成大，從最基本的開始解決。

第二點是「更勇於做夢」，做金融科技只為了 2300 萬人，還是可以做更多，這讓他想到唐朝王之渙的《登鸛雀樓》「欲窮千里目，更上一層樓」，他希望業者心大一點，鼓勵業者做夢，可以試著有跨境、跨領域的想法，台灣有這麼好的科技人才，當然要好好規劃、有夢想。

最後一點是「容錯文化」，金融創新應該有容錯文化，創新本來就無法預測，在無系統性風險等前提之下，有容錯文化，可以讓同仁更勇於認事。

此外，金管會身為主管機關，黃天牧就此提到，去年有部區塊鏈和虛擬貨幣電影《聖人大盜》，闡述莊子著作的《南華真經》中的「聖人不死，大盜不止」，滿懷讓世界更好的理想的創業家，就是莊子典故中的聖人，但也有些人想利用技術和理念來謀私利和美化自己行為，就如大盜，在運用科技實現夢想的道路上，是不是會因為追求利益、因為壓力，而被迫向現實妥協，而違背原始善念的初衷，所謂聖人和大盜是人性的兩面，制度沒有辦法改變人性，但金管會作為監理機關，就是希望以更和平的角度來扮演扶植產業發展的角色。