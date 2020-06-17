【馮冠華專欄】夜期ADR又背馳美股的反彈 恆指今天走勢或呈反覆

6 月 17 日推介 - 舜宇光學（2382）

1）上日港股市況總結：恆指週二反彈，指數以 24318 點開出，上升 541 點，之後升幅曾擴大至 757 點，高見 24534 點；其後指數在高位徘徊，最終以 24344 點收盤，上升 567 點。成交金額按日下跌約 11% 至 1146 億。港股通南下維持淨流入，金額微降至約港幣 20 億。滬深股通北向轉為淨流入，金額約人民幣 40 億。50 隻藍籌全部報升。

板塊方面，5G、手機設備、新經濟、石油、Saas、半導體等表現出色。做空方面，比率降至 13.6%。牛熊證街貨最新比例為 45:55，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 55:45。重貨區方面，熊證上移至 25000-25049，牛證則在 23300-23399。恆指夜期報 24286 點，下跌 69 點，低水 58 點。港股 ADR 下跌 52 點，相當於恆指 24291 點。

簡評：美聯準會週一宣布會在二級市場購買企業債券，亦令美股週一急跌後倒升；再加上有消息指美國政府擬修正禁止美國企業與華為有生意往來的禁令，允許雙方合作共同制定 5G 網路標準，並經美國商務部長羅斯證實，亞太區股市昨天全綫上升。正所謂「有錢使得鬼推磨」，所有疫情憂慮竟可一掃而空，市場亦沒有理會一些地緣政治風險，如中印衝突及朝韓聯絡大樓遭北韓炸掉。

恆指而言，昨天亦能全數追回週一的跌幅，並借勢突破熊證重貨區 24350-24399，及曾一度升抵另一重貨區 24500-24549；上證亦重返 2900 點之上，滬深兩地成交也逾七千億人民幣，能否在週五富時擴容前維持強勢，拭目以待。港股指標方面，升市成交下跌，説服力只是一般；但藍籌升勢全面及做空比率下行則是利好。後市走向，看來要視乎美國印銀紙的威力了。

美股盤前傳出華府正準備一項近 1 萬億美元的基礎建設經濟刺激方案，加上五月零售銷售數據勝預期，道指早段曾升逾八百點，但午夜前升幅曾收窄至不足 50 點，主要因為聯準會主席鮑爾在參議院作證時稱，局方不希望過度支撐債市，恆指夜期更要倒跌；但探底後又回升逾六百點。

熱錢太多令市場更為波動及難猜測也。憑心而論，若真的有新的經濟刺激方案，筆者認為美帝絕對會事先張揚，搶先邀功是他的性格，過去的日子也見慣不怪；市場資金不會說謊，美股早段這樣的走勢，刺激方案極可能又是造謠。另外，北京當局昨晚宣布，將突發公共衛生事件響應級別由三級提升至二級，成為全國唯一「二級響應」地區，由北京市級政府領導和指揮應急處置工作。疫情問題仍是揮之不去，只是被昨天利好的消息蓋過而已！

日跌日升，港股的強弱勢股立竿見影，昨天資金又再湧進新經濟、手機設備及 5G 等板塊，創新高的不乏筆者早報的常客，如美團點評（3690）、中芯國際（981）、金蝶（268）及微盟（2013）等。筆者建議密切關注制裁華為事件的演變，若消息維持正面，手機設備和 5G 相關股大有追落後的空間，正路之選為舜宇（2382）、丘鈦（1478）及中興（763）。小米（1810）及瑞聲（2018）亦是可留意對象。京東（9618) 上市前夕，阿里（9988）也可能是受惠公司。

2）美股上日市況總結：美股三大指數造好，當中道指上升 527 點或 2.04%，標指及納指則分別上升 1.9% 及 1.75%。十年期債息上升至 0.741%。美滙指數回升至 97.03。紐約期油上升至 38.38 美元。恐慌指數 VIX 回落至 33.67。黃金回升至 1736.5 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：據銷售文件披露，山東黃金（01787）股東巴里克黃金公司（Barrick Gold Corp）以每股 20.35 元至 21 元，配售該公司 7926.88 萬股，套現 16.13 億至 16.65 億元。每股作價較昨天收市價 22.05 元，折讓 4.8% 至 7.7%。

據銷售文件披露，保利協鑫能源（03800）以每股 0.203 元至 0.208 元，配售 13 億股，集資 2.64 億至 2.7 億元。每股作價較昨天收市價 0.245 元，折讓 15.1% 至 17.1%。配售股份佔擴大已發行股本 6.15%。

綠城中國（03900）公布，擬分拆旗下物業管理業務綠城管理於聯交所主板獨立上市，已確定合資格股東可於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準，於 6 月 19 日，若股東持有 53 股綠城中國可認購一股綠城管理預留股份。

會德豐（00020）公布，今日在法院會議上，約 99.2% 出席股東投票贊成私有化協議，僅 0.56% 股份持有人投票反對。預期股份於聯交所的上市地位將於 7 月 27 日撤銷。預期最後交易日為本周四（18 日）。

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