正新經營權變天 羅才仁遭拉下馬二姐夫任董座

國內輪胎龍頭廠正新 (2105-TW) 今 (16) 日召開股東會，進行董事改選，原董事長羅才仁遭 2 位姐夫拉下馬，董事會並推選由原先已退休的二姐夫陳榮華擔任董座，經營權變天。

羅才仁先前與大姐夫陳秀雄、二姐夫陳榮華，組成決策小組，共同決定公司經營重大事項，不過，正新創辦人羅結、也就是羅才仁的父親去年辭世後，羅才仁與兩位姐夫便傳出在經營方針上，時常有摩擦。

從最新年報公告的前十大股東占比來看，羅結長子羅明和持股比重 11.42%，羅才仁 8.74%，羅才仁兒子羅元佑及羅元隆各掌握 4.28% 及 1.63% 持股，長女羅銘鈴及夫婿陳秀雄共握有 4.03% 股權，次女羅銘釔及夫婿陳榮華共有 6.26% 持股，羅結兩位女兒及女婿持股比重共達 10.29%。

今日股東會上，羅明和將關鍵票數投給兩位姐夫，陳榮華、陳秀雄分別以自然人董事身份，取得第一、第二高票，羅才仁因此遭拉下馬，隨後董事會並通過由陳榮華擔任董座。

市場傳，正新近幾年營運受到中國車市衰退衝擊，加上今年在疫情影響下，第 1 季營運創上市以來首度單季虧損，羅才仁因此遭到逼宮。

對於改選結果，正新則說，面對新的未來及挑戰，公司擬再強化最高經營階層組織及陣容，除注入年輕新血外，也借重有寶貴經驗的前輩，集思廣益，在共同目標、共同理念及文化下，充分合作，再創高峰，盼為客戶、員工、股東及社會提供更多的利益及福祉。