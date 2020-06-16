〈財政部端午記者會〉為振興產業點火引資 財政部推兆元振興貸款助攻

國內經濟進入振興階段，財政部帶頭點火炒熱民間投資，財政部長蘇建榮表示，將從融資與創投兩大管道著手，包括由公股銀行匡列自有 1 兆元資金提供企業貸款，並由公股金控轄下創投結合民間資源積極投入創投，促進民間投資。

財政部今 (16) 日舉行記者會，蘇建榮致詞時提到，隨著疫情趨緩國內經濟進入振興階段，財政部將以促進投資為實質目標，將由公股銀行扮演火車頭從融資與創投兩路並進，參與民間投資。

企業融資部分，蘇建榮表示，財政部將責成 9 家轉投資公股行庫集結自有資金，在一年內提供 1 兆元的資金，以基準利率加碼不超過 2% 計算，以此估算，目前新台幣融資利率最高 2.81%，對照國內中小企業融資高於 4%，對於企業發展相對有助益。

蘇建榮指出，兆元振興貸款與紓困政策性貸款性質不同，是考量企業在美中貿易戰與疫情過後，部分廠商可能會重新思考產業布局，因此將由行庫自行評估企業信用風險與產業布局，提供融資協助。

蘇建榮說，希望透過公股行庫提供利率相對優惠的融資，提供企業產業鏈布局的資金需求，讓企業有充裕資金可提前布局，等疫情結束後可立即與市場銜接，提升競爭力。

針對美中貿易戰、疫情過後，評估廠商布局所需要的融資，強調兆元振興非政策性貸款，由各行庫自行針對企業融資

創投部分，蘇建榮說，將由 6 家公股金控轄下的創投子公司，預估 6 家創投額度共 100 億元，透過公股自主成立不同性質與目標的創投基金，協助企業在振興階段、產業鏈重整之際，由行庫的創投基金扮演點火任務，帶動民間投資活絡。