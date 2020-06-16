疫情也衝擊到它！全球糖需求40來首次衰退

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，使全球經濟陷入嚴重衰退，全球很可能要花費數年的時間，才能恢復原先水平或走向成長趨勢，疫情也導致對全球糖類消費衰退，是過去 40 年來首見，背後所牽動的經濟連鎖，值得擔憂。

糖類不是生活必須品，與社交、餐廳、娛樂各種經濟活動更為相關，因此，糖類的需求下滑，似乎也預告了全球性的經濟衰退，據調研公司 Czarnikow Group 的報告顯示，由於經濟受到疫情衝擊，導致糖需求量的年減幅度，創下自 1980 年以來的新低。

糖需求量創下自 1980 年以來的新低。(圖片：zerohedge)

全球的旅行限制和隔離措施和是含糖食品需求下滑的重要因素之一，Czarnikow 報告指出，封鎖措施導致家庭消費量減少，Czarnikow 在研報中指出：「糖需求量在近期每年增長 1% 的趨勢已經發生了反轉，糖的需求量已較疫情前衰退了 5%，而家庭消費減少、庫存短缺、供應鏈延遲以及娛樂業關閉，將繼續導致糖需求下滑。」

倫敦 Czarnikow 分析師 Ben Seed 表示，通常來說，出門在外的消費，會超過平常時候的消費，Ben Seed 說道：「如果你去電影院看電影，你可能會很高興的喝一整公升甚至更多的汽水，但如果只是在家看 Netflix，你不太會去喝一整公升的汽水。」

可口可樂 4 月份前 3 週銷量下跌了 25%，可口可樂亦曾發出預期表示，經濟下滑將給可口可樂第二季帶來更沉重的營運壓力；另外，百事可樂公司也預期第二季營收將會下滑。

Czarnikow 預期，今年全球糖需求量將下跌 1.2%，至 1.699 億噸。

交易商集團 Sopex 分析師 John Stansfield 認為，糖需求下跌可能導致今、明兩年的食用糖過剩。

Stansfield 說道：「糖需求量下降主要來自可口可樂和百事可樂的銷售數據，這是可怕的，但我擔心的是，隨著全球經濟下滑，造成更多失業者，餐館和酒吧的糖需求和消費也將停滯。」