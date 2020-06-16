東聯保守看今年營運 轉型強化特用化學品佈局

東聯 (1710-TW) 今 (16) 日召開股東會，董事長徐旭東表示，疫情是很頑固的問題，進入後疫情時代，要能生存、改進，具備應變能力，也必須樂觀看待，盼疫情趨緩後需求能恢復，並將轉型加強特用化學品佈局，以因應世界變化，對後市看法相對過去保守。

總經理蔡錫津表示，特用化學品業務 6 月起恢復正常，盼今年整體表現能與去年相當，新產能也將在明年第 1 季建置完成；至於主要產品乙二醇，走出去年供過於求的低谷，今年表現一定比去年好。

徐旭東表示，今年世界深受 COVID-19 影響，而進入後疫情時代，公司將轉型強化特用化學品，以因應世界變化；疫情是很頑固的問題，面對後疫情時代，要能生存、改進，具備使命，且有能隨時調整應變的能力，也必須帶著樂觀的態度，盼疫情趨緩後，石化品需求能恢復。

副董事長席家宜則說，今年是最難預測的一年，從美中貿易戰、金融戰、石油戰，到最近的病毒戰、人權戰等，變數眾多，要預測不容易。而東聯產品與石油相關，國際油價從今年初的 68 元大跌後回升，今年估落在 40 至 50 美元，要回到 60 元以上機率不大。

東聯總經理蔡錫津表示，疫情會讓產業結構重新思考，石化產業不該只是重視產能結構發展，也不是著重如何降低成本，應跳脫思維，佈局特用化學品這類利基型、高附加價值產品，未來產品發展會更有前途，明年盼能結合產業發展，有更積極的表現。

東聯去年特用化學品營收占比約達 3 成，獲利表現更較前一年倍增，今年將更積極投入建築化學品、特殊日化洗劑產品、電子應用化學品，及各類 PU 材料應用精細化學品等高值化產品領域。

不過，蔡錫津不諱言，今年上半年因疫情關係，特化品外銷業務受到影響，但 6 月已恢復正常，盼今年特用化學品業務表現能與去年相當，今年也將在林園廠建新產能，預計明年第 1 季建置完成。

而在主要產品乙二醇業務方面，去年受產品供過於求影響，表現疲弱，不過，蔡錫津表示，隨著美中兩國乙烯產能增加，市場供給寬裕，價格走跌，乙二醇產品售價恢復穩定，有利產品利差擴大，市況好轉，加上乙烯原料採購更多元化，今年乙二醇一定比去年好。