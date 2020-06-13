〈貴金屬盤後〉美股美元走強 削弱黃金吸引力 但本週漲逾3%

週五 (12 日) 交易，黃金期貨價格溫和收低，係因美股反彈、美元走強以及債券殖利率上升，但市場對 COVID-19 疫情復燃的擔憂仍讓黃金本週收高 3.2%。

黃金收盤時，道指溫和上升，ICE 美元指數上升 0.7%、10 年期公債殖利率增加近 4 個基點至 0.69%，這均削弱了黃金吸引力。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 2.50 美元或約 0.1%，收每盎司 1737.30 美元。

週五盤中高點達 1753 美元，但在一些樂觀的美國經濟數據公布後回跌，例如 6 月初的美國消費者信心指數自 5 月的 72.3 上升至 78.9。

黃金交易最活躍的契約價格本週收高 3.2%。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 提到，本週三 Fed 基本上排除未來一段時間升息的可能，也提高在可見的未來實施 QE 的預期，為本週黃金提供支撐力。

他指出，黃金可能會持續自「一些看跌股票的因素繼續找到更多支撐，包括對疫情復燃的擔憂、地緣政治不確定性提高等。」

然而，黃金投資者警告，先前黃金受全球各國政府與央行的刺激措施提振，現在可能需要新的火花，才能突破目前約每盎司 1700 美元的交易範圍。

瑞銀策略師 Joni Teves 週四研究報告也提到此點，他稱「黃金目前獲得貨幣政策良好的支撐，但若要在非常近期內再突破上升就需要更進一步的催化劑。」

「我們認為，市場參與者可能要對現階段增持黃金或者建倉抱持謹慎態度。」

跡象證明，美國新冠病毒感染人數正在增加，近期報導指出亞利桑那州和德州的病例呈上升趨勢。

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