〈美股早盤〉第二波疫情疑慮升溫 道瓊早盤大跌逾600點

由於美國在經濟重啟後，部份地區出現新增病例增長速度加快的跡象，導致投資人對於第二波疫情爆發的疑慮加深，美股於近日來波動劇烈，並於週一 (15 日) 開盤下跌，道瓊指數早盤下跌超過 600 點；台積電 ADR 下跌 2.20%。

此外，與經濟重啟連動性較高的產業，在 5 月份時受惠於對疫情改善的預期，呈現上漲的趨勢，但由於市場擔憂若爆發第二波疫情，各州將可能再次加強封鎖措施，導致航空、旅遊及零售類股於近日來股價波動劇烈，聯合航空 (UAL-US) 及嘉年華郵輪 (CCL-US) 於週一 (15 日) 早盤分別下跌 7.97% 及 8.31%。

新冠疫情發展

隨著美國各州重啟經濟活動，新冠肺炎 (COVID-19) 新增病例及住院人數皆呈現上升的現象，引發第二波疫情擴散的疑慮。

以佛羅里達州為例，新增病例的增長速度超過了前一週之前的平均值，而華盛頓州衛生部也發布報告，警告疫情在全州範圍內上升的趨勢。紐約州雖然新增及死亡人數，均低於 4 月初的高峰，但州長 Andrew Cuomo 警告，由於有超過 2.5 萬起違反社交距離的投訴，如果企業及個人再不遵守復工的必要程序，他將會收緊限制。

截至台北時間週一 (15 日)22 時許：

道瓊指數下跌 677.87 點或 -2.65%，暫報 24927.67 點

那斯達克下跌 132.84 點或 -1.39%，暫報 9455.97 點

標普 500 下跌 58.66 點或 -1.93%，暫報 2982.65 點

費半下跌 36.15 點或 -1.90%，暫報 1867.28 點

台積電 ADR 下跌 2.20% 至每股 54.78 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.674%

紐約輕原油下跌 4.11% 至每桶 34.77 美元

布蘭特原油下跌 2.66% 至每桶 37.70 美元

黃金下跌 1.49% 至每盎司 1711.50 美元

美元指數下跌 0.2% 至 97.132 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

BP 早盤下跌 5.62%，達 23.36 美元。

英國石油業龍頭 BP 表示，預期新冠疫情將對石油需求造成長期性的衝擊，並加速潔淨能源的轉型，因此於週一 (15 日) 宣布將於 Q2 提列 130 億至 175 億美元的資產減損。

BP 調降對於 2021 年至 2050 年的布蘭特原油價格預測，由每桶 70 美元下調至 55 美元。此外，亦下調對於亨利港 (Henry Hub) 天然氣價格預測，由每百萬英熱單位 4 美元下調至 2.90 美元。此外，BP 預估二氧化碳的排放成本，將於 2030 年達到每公噸 100 美元，較先前預估的 40 美元大幅增加。

Shopify 早盤上漲 4.13 %，達 774.17 美元。

為了提升電子商務業績，沃爾瑪 (WMT-US) 宣布與 Shopify 合作，拓展線上購物平台 Marketplace 的業務規模，Marketplace 提供第三方賣家銷售平台，目前已有超過 45000 間賣家、並提供超過 7500 萬種商品。沃爾瑪表示，美國電子商務業務於 Q1 增長了 74%，且 Marketplace 的增長更超越了整體電子商務業績的增長速度。

透過與 Shopify 合作，沃爾瑪希望能吸收中小型規模的賣家，與 Marketplace 目前的產品種類互補，此外，沃爾瑪目標於今年增加 1200 間的 Shopify 賣家，並提升整體獲利能力。

特斯拉早盤下跌 1.95%，達 916.94 美元。

隨著新冠疫情於中國放緩，中國汽車市場也呈現回溫的態勢，據中國汽車信息網數據顯示，5 月份中國製特斯拉的新車登記數達 11364 輛，創下歷史銷售新高。

根據中國乘用車協會的數據，5 月份特斯拉於中國的銷售量為同業中最高，並打敗中國本地的競爭對手蔚來汽車 (NIO-US) 及賓士的母公司戴姆勒 (Daimler AG)。Wedbush 分析師 Daniel Ives 於上週表示，特斯拉中國工廠有望在第一年達到 10 萬輛的交車目標。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月紐約 Fed 製造業指數報 - 0.2，預估 - 28.8，前值 - 48.5

紐約 Fed 製造業指數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

由於市場對於第二波疫情爆發的疑慮加深，導致股市波動加劇，並於上週四重挫，但 Wedbush 分析師 Daniel Ives 仍表示，股市的回跌為投資人提供了購買蘋果 (AAPL-US) 及微軟 (MSFT-US) 等潛力科技股的機會。

Ives 指出，若疫情再度爆發，則各國將可能重新實施封鎖措施，屆時將再次提升遠端辦公等雲端需求。此外，Ives 認為，不論經濟復甦將發生在今年年底或 2021 年，受惠於良好的基本面及成長潛力，科技類股仍具上漲潛力。

摩根士丹利分析師 Mike Wilson 表示，假使爆發了第二波疫情感染，各國政府的應對措施將與第一波疫情時不同，就經濟層面而言，應不會造成太大的影響。Wilson 亦將股市的回跌視為投資策略的佈局機會，並表示在股市修正時會增加周期性產業類股的持有。