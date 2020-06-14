Q3訂單能見度欠佳 台股恐面臨回測壓力

台股近期漲多拉回高檔震盪，投信表示，儘管疫情趨緩但企業仍面臨第 3 季訂單能見度欠佳的壓力，加上美中關係緊張等因素推波助瀾，短線消息面恐讓大盤再度回測月線。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股 6 月以來受美股激勵與外資回流帶動交投熱絡，推升站穩「萬一」後持續上攻，指數一度攻上 11720 點波段高點，但近期股東會部分權值股對於第 3 季訂單態度保守，讓台股面臨短線拉回修正壓力。

此外，隨著疫情趨緩台股取消禁空令，讓法人伺機獲利了結，在賣壓力出籠下市場資金多空拉鋸紛雜，預估未來盤勢震盪恐面臨回測月線壓力。

郭修伸認為，回歸基本面，短線台灣經濟基本面不變、經濟與商業活動仍持續復甦下，有利於市場投資信心與資金回流，但要注意是的是，台股自 3 月底的低點 8523 點起漲一路衝上 11720 點，漲幅逾 37.5%，與美股創新高類似，短期內要留意高檔震盪整理。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，在全球主要央行大規模救市，解封經濟重啟後市場信心明顯回溫，加上對明年展望普遍持正向態度，進而帶動股價上攻。

但因台股已經跟美股大致回到前高或附近位置，接下來 經濟腳步必須要跟上，基本面會面臨被檢視的壓力，料盤勢將維持區間整理格局。

展望後市，富蘭克林華美投信指出，市場利多方面是國際疫情似有緩解，台灣也正式解封，可望活絡國內經濟表現，帶動消費與觀光人潮。

但要注意的是，國際上仍有不確定因素，包括美中關係、陸中常委公布香港國安法細節、美國政府對中國華為的出口限制政策等可能影響上下游供應鏈。

以類股族群分類來看，富蘭克林華美投信認為，科技產業看好雲端、矽智財，5G 零組件與設備類股；另外，運動休閒、服飾等，或是先前受壓抑之消費類股: 餐廳、旅遊與娛樂類等產業短線具表現機會，建議投資人可先觀察消息面變化，在高檔震盪後再逢低擇優介入。