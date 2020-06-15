OANDA本週外匯市場看點（2020年6月15日〜6月19日）

上週貨幣對強弱

上週，外匯市場再次對新型冠狀病毒感染警惕感上升，以及聯邦公開市場委員會對於經濟前景疲弱的預計，特朗普總統支持率的低迷等加劇了市場的不確定性。之前的樂觀市場情緒轉變，避險情緒強勁，日元和瑞郎走強，澳元和新西蘭元等貨幣走弱。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

關於歐盟重建基金

歐盟領導人關於重建基金的會議定於 6 月 19 日舉行。到目前為止，對這一重建基金的期望一直是歐元的支撐因素之一，因此它將集中在是否可以批准該基金的內容上。如果基金規模縮小或決定被推遲，歐元可能對股市構成壓力。



英國脫歐過渡期的延遲

英國脫歐過渡期年底即將臨近，而本月底也將迎來決定延長過渡期的截止日期。目前，英方似乎不願延長，但如果仍不確定，則可能對英鎊的上漲構成壓力。

日本央行貨幣政策會議，英國央行 (BOE)

日本銀行的貨幣政策會議和英國銀行（BOE）定於本週舉行。在日本央行本次會議上，人們認為迄今為止的政策影響不會改變，政策也不會改變，因此對市場的影響被認為是有限的，但是如果出現一些改變，以及市場可能會對黑田總裁採訪發表的評論出現敏感反應，因此要小心在宣布結果前後，以及黑田總裁會議中的情況。



預計英國央行將維持政策利率不變，並將資產購買量增加 1000 億美元，但也有人希望大規模放寬貨幣政策，在宣布這一消息後，投機活動可能立即受到干擾，英鎊也不會穩定，因此需要警惕。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週，美元兌日元持續上漲受阻推移，一時下跌至 106 日元中段。

從 OANDA 持倉數據看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，反彈位置放心的賣出，低價位下跌時，止損賣出增加，雖然持續上漲受阻推移，但是週五的反彈影響，持有賬面損失賣出也多少增加，反彈持續的話，這些止損影響，短期內要小心反彈趨勢增強的可能。

從 OANDA 掛單數據看，當前價格下方買入掛單，上方賣出掛單均很多，但是在 107 日元後半段，限損買入掛單比較多，上漲至 107 日元後半段，這些掛單一起可能會推動堅挺走勢。此外，在下方的，107.00 和 106.50 附近關口有很多限損賣出掛單，要小心下跌時這些位置。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

持續走強的歐元兌美元在上週上漲受阻，沒有守住 1.13 附近。從 OANDA 持倉數據看，持有賬面損失的買入持倉增加，反彈位置逐漸賣出、以及在低位價格下跌時，止損賣出增加，上漲受阻情況似乎持續，此外，由於下跌影響，賬面收益的賣出持倉增加，其中週末由於下跌後的反彈，持有賬面損失的賣出持倉也增加，下跌時，止盈買入也可能增加，似乎走勢可能持續堅挺。

從 OANDA 掛單數據看，當前價格下方買入掛單很多，似乎走勢可能持續堅挺。本週歐元兌美元能否持續走勢值得關注。低價位下跌的跡象持續，在下跌過程中構成的買入持倉的止損影響，要小心下跌趨勢可能增強。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週的英鎊兌美元雖然前半段持續堅挺推移，但是從後半段開始上漲受阻，一時跌破了 1.25 附近。

從 OANDA 持倉數據看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，低位下跌的話，止損賣出增加，短期內要小心下跌趨勢增強的可能。

另一方面，由於下跌影響，持有賬面收益的賣出持倉也增加，下跌時有必要警惕短期內止盈買入的情況。

從 OANDA 掛單數據看，當前價格上方的賣出、下方買入掛單似乎均很難推移，但是上方限損買入掛單相對較多，高價位上漲的話，似乎上漲壓力不會很強。

從日線圖看，價格逐漸出現收縮的跡象，走勢可能會傾向均衡被打破的方向，因此要關注高位線和近期高價、低價的位置的同時來探求方向。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元上漲受阻，維持在 0.7 附近位置。從 OANDA 持倉數據看，由於近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，並且上漲時放心的賣出、以及低價位下跌時止損賣出增加。因此上漲受阻的推移可能會持續。

此外，由於上漲勢頭持續，持有賬面損失的賣出持倉、以及上週末的疲軟持有賬面損失賣出持倉增加，因此要警惕下跌時止盈的買入，以及上漲時止損買入的可能。

從 OANDA 掛單數據看，這是少許上方限損買入掛單比較多，高價位出現被迫動向時，要小心受這些影響上漲情況。

從日線圖看，上週末出現下跌放緩的跡象，能否繼續保持值得關注。假如出現反彈時能否突破高價位、下跌時能否守住近期低價位和趨勢線位置來探求上漲勢頭持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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